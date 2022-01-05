Вакцини змінюють ДНК, в них є мікрочіпи, від сироватки можна заразитися... Якими тільки міфами не лякають, аби лише людина не наважилась на укол. Спростовувати ці чутки не втомлюються в МОЗі. На сайті вже навіть в загальний доступ виклали склад всіх вакцин. Тож що нам колють? З лікарями поспілкувався Іван Пінчук.

Безпліддя, імпотенція, зомбування, а ще вживлення чіпів....чого тільки не приписували вакцинам від коронавірусу. І уяві є де розгулятися. Бо препарати почали колоти людям - і це по всьому світові - на третій стадії клінічних випробувань. Хоча попереду ще б мала бути четверта. Юрій не вакцинується свідомо. Бо боїться як укол в майбутньому позначиться на його здоров'ї.

Юрій, киянин:

Непонятно, она опробирована? На ком? Сделали прививку, а кто отвечает за будущее человека, который может пострадать от этой прививки? Гарантий государства нету.

Гарантій немає та й секретів теж. Міністерство охорони здоров'я, аби розвіяти всі страхи і сумніви українців, оприлюднило на сайті склад кожної вакцини. Нагадаю, їх в Україні чотири: Астразенека, Пфайзер, Модерна, Короновак. І ані чіпів, ані отрути у цих препаратах немає, кажуть епідеміологи. Переважно - в них спирт, сіль, жири, сахароза та вода.

Андрій Александрін, епідеміолог:

Гидроокись алюминия - это вещество, которое применяется для того, чтобы вакцина могла храниться достаточно большое количество времени. То что касается гидрофосфата натрія - это те вещества, которые стабилизируют вакцину, не дают возможность менять PH.

Фактично, все з чого складається вакцина, окрім самої діючої речовини, тобто інактивованого вірусу чи мРНК молекули, це консерванти та стабілізатори, які так само можна зустріти у звичайній їжі, наприклад консерві або в інших ліках.

Андрій Александрін, епідеміолог:

Мы, когда берем любой препарат - аспирин, анальгин, мы ж должны прочитать там огромное количество тех же самых наименований. Но люди на это не обращают внимание, а здесь увидели алюминий. Так я вам хочу сказать, и в организме человека есть вся таблица Менделеева.

А це один зі столичних пунктів вакцинації. Після свят кабінети щеплень з понеділка відновили роботу. Утім, людей тут небагато. За уколом в нашій присутності прийшло лише дві людини.

Карантинні обмеження для невакцинованих - дієвий мотиватор в боротьбі з пандемією, кажуть лікарі. І самі медики виділили навіть дві категорії щеплених.

Марія Черемисова, сімейний лікар:

Старше покоління більше цікавить, що саме вони отримають після вакцини: які симптоми будуть мати, як довго - це більш до них. Ті, які молодше, вони люблять читати, цікавляться. На вакцинальній кампанії я розповідала кожному, які у нас є вакцини в країні, чим вони відрізняються один від одного.

На сьогодні в Україні повністю вакциновані майже 14 мільйонів українців. А загалом, від початку кампанії з вакцинації ін'єкцію від коронавірусу зробили більше 28 мільйонів людей.