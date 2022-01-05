Безпека Європи залежить від ситуації в Україні – голова дипломатії ЄС [ Редактировать ]
А безпека всієї Європи залежить від ситуації в Україні. Таке заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він сьогодні разом з українським міністром закордонних справ Кулебою побував на передовій - у Станиці Луганській. Там європейський політик укотре попередив Росію про "масштабні наслідки та величезну ціну" в разі вторгнення до України.
Жозеп Борель, голова дипломатії Європейського Союзу:
Не може бути безпеки Європи без безпеки України. Будь-які обговорення питань безпеки в Європейському Союзі мають відбуватися за участі ЄС та Києва. Усі питання, які стосуються безпеки України, насамперед потрібно обговорювати за участі України. Моя присутність тут є виявом підтримки Києву в цій ситуації.
Зараз конфлікт на межі загострення, наростає напруженість навіть щодо європейської безпеки.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Головна мета сьогоднішнього візиту - це безпека. Я радий, що пан Борель зміг на власні очі побачити і відчути руйнівні наслідки конфлікту, а також зусилля України для припинення цієї війни і для полегшення життя громадян по обидва боки лінії розмежування.
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