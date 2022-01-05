А безпека всієї Європи залежить від ситуації в Україні. Таке заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він сьогодні разом з українським міністром закордонних справ Кулебою побував на передовій - у Станиці Луганській. Там європейський політик укотре попередив Росію про "масштабні наслідки та величезну ціну" в разі вторгнення до України.

Жозеп Борель, голова дипломатії Європейського Союзу:

Не може бути безпеки Європи без безпеки України. Будь-які обговорення питань безпеки в Європейському Союзі мають відбуватися за участі ЄС та Києва. Усі питання, які стосуються безпеки України, насамперед потрібно обговорювати за участі України. Моя присутність тут є виявом підтримки Києву в цій ситуації.

Зараз конфлікт на межі загострення, наростає напруженість навіть щодо європейської безпеки.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: