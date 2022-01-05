Усе, щоб майбутні матусі розслабилися. Сучасні гаджети дісталися й пологових. Принаймні столичних. Там наповну використовують окуляри віртуальної реальності, які допомагають породіллям легше переживати перейми та менше нервувати.

Як це працює, поцікавилась у лікарів Тетяна Бобрик. А також розпитала про безпечність застосування девайсу.

-Тетяно, ви маєте одягнути окуляри, притримайте і починається програма, поверніть голову вправо, вліво...

Це не ігрова зона і не 3Д-кінотеатр, а пологове відділення Київського перинатального центру. Віднедавна жінки тут народжують у VR-окулярах. Розробка нова й для вагітних цілком безкоштовно. Але є нюанс - перед тим, як ними користуватися, потрібно пройти навчальний курс з 28 тижня вагітності.

Валерія Баришнікова, перинатальний психолог:

Отримати медитацію, релаксувати перед сном, адже коли вони приходять на пологи, вони отримують окуляри віртуальної реальності. Ці окуляри допомагають зменшити біль в пологах, вони скорочують термін перебування в першому періоді пологів і таким чином жінка більше відпочиває в пологах і краще може народжувати. Сам потужний період буде швидше і легше проходити.

А секрет у релакс-музиці та заспокійливому голосі. Вагітна надіває окуляри й медитує, на першому етапі пологів, під час переймів, її супроводжує прототип жінки, яка в позі лотоса підказує, як правильно дихати і в які моменти розслаблятися. І цей метод, кажуть лікарі, дієвий, коли жінка відмовляється від знеболювального.

Володимир Гуляновський, завідувач пологового відділення:

Ця практика дійсно по відгукам наших пацієнтів дійсно ефективна, вона покращує самовідчуття і вона покращує, знижує поріг больової чутливості. Звичайно, це не можна порівняти з епідоральної анестезії в пологах, але жінка відволікається і цей процес він відбувається для неї трошки швидше.

Віртуальні окуляри надівають тільки до пологів, під час появи дитини на світ їх не застосовують. Бо, як кажуть медики, потрібен контакт матері з немовлям. Ольга розробляє програми віртуальної реальності уже майже 10 років. Каже - методика зарекомендувала себе у всіх сферах життя. Наприклад, під час лікування фобій, а також навчань рятувальників і військових.

Ольга Ельрай, розробниця технологій віртуальної реальності:

Військовий для того, щоб він навчився стріляти, він звичайно мусить вийти на поле бою, взяти рушницю і стріляти. І звичайно, що він не може навчитися цьому в віарі повністю, але він вчиться самому принципу, як він вчиться ухилятися, і опанував це, і опанував себе внутрішньо, тоді він може взяти реальну рушницю, вийти на поле.

А жінкам, які от-от стануть матусями, такі 3Д-окуляри, каже розробниця, допомагають впоратись із адреналіновими сплесками. А це - запорука спокійних і безболісних пологів.