Маєш земельну ділянку - плати податок. І неважливо, обробляєш паї чи ні. Бо саме це прописано в так званому ресурсному законі, який вже з нового року набув чинності.

Як фермери оцінюють нововведення і до чого можуть призвести нові правила? Розкажуть мої колеги.

Приблизно півтори тисячі гривень за гектар щороку! Саме стільки відтепер сплачуватимуть українці за сільськогосподарські землі. Стосується це лише ділянок за межами населених пунктів площею понад пів гектара. І немає значення: чи людина самостійно її обробляє для власних потреб, чи здає в оренду фермеру: обсяг податку єдиний для всіх - чотири відсотки від оціночної вартості землі.

Ігор Шавров, юрист:

Вот простыми словами: на сегодняшний день государство построило формулу - нам неважно, чья это земля, но с одного гектара государство должно получать примерно тысячу четыреста гривен. А вы разбирайтесь между собой, как там дальше кто будет платить, что там будет происходить - это не наши проблемы!

Автори нововведень пояснюють: усе це для того, щоб змусити платити податки тих, хто наразі цього не робить, хоча землю й обробляє. У такий спосіб держава планує щороку отримувати додаткові десять мільярдів гривень. Із цими аргументами згодні й місцеві керівники. В Іванівці, неподалік Одеси, кажуть - сумлінним землевласникам закон аж ніяк не нашкодить.

Віктор Лобач, голова Іванівської селищної громади:

От, наприклад, ми маємо в нашій громаді близько двадцяти дев'яти тисяч сільськогосподарської землі. Так от більше чотирьох з половиною тисяч, до п'яти тисяч землі - вона оброблюється без сплати жодних податків. Цей закон трошки це прибирає!

А ось фермер із сусіднього села Володимир Варбанець геть інакшої думки. За його підрахунками, податкове навантаження на невеликі господарства збільшиться щонайменше удвічі, а це загрожує їм банкрутством.

Володимир Варбанець, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Одеської області:

Это угнетение, уничтожение села. Если сегодня при сегодняшних налогах выходим на нули, то увеличение налога в два раза - это убытки будут, люди будут закрываться.

Що ж до власників невеликих земельних паїв, то, як вважає фермер, зрештою вони будуть змушені позбутися ділянок через неможливість сплачувати податки.

Володимир Варбанець, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Одеської області:

Особенно вот эти бабушки, дедушки на селе, которые имеют пай, АТОвцы - по два гектара, малоимущие - по два гектара: они эту землю продадут, они её не смогут обрабатывать - потому что им это будет невыгодно.

Саме це державі й потрібно, кажуть і експерти, і політики.

Віктор Баранський, депутат Одеської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Это делается для того, чтоб продавать землю, это делается для того, чтоб стимулировать людей продавать землю за копейки, повторюсь, за гроши - как хотят скупить сегодня международные кредиторы. Это первое! Второе - это делается для того, чтоб выкачать последние деньги из людей, они её скупят сейчас за гроши. Вы в сёлах были, скажите? У людей там денег нет - они живут натуральным хозяйством. Им это государство ничего не даёт уже на протяжении тридцати лет, грабит только их, а теперь еще дополнительный грабительский налог они придумали!

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Людей, которые сдают, которым посчастливилось получить паи и которые сдают их фермерам и сдают не по такой большой цене - в год там около ста долларов, зависит от урожая - кто-то берет урожаем и сегодня их нагружать - я скажу так по-свойски, по-народному - нагружать их на этот налог - это значит забирать половину их дохода, это лезть в карман их семьям. И лезь в карман как всегда малообеспеченным, потому что не хватает сил, мощи и желания государства залезть в карман к кому-то богатому и к каким-то олигархам.

Крім того, законом передбачене ще одне нововведення. Окреме оподаткування відтепер стосується і продукції, вирощеній на ділянці. Податок у 18 відсотків на доходи доведеться сплатити, якщо селянин за рік продав своєї продукції на понад дванадцять мінімальних зарплат, тобто 78 тисяч гривень.