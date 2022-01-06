Винуватців безладів на іншому кінці планети - у Вашингтоні, які рік тому захопили Капітолій - досі так і не покарали. У справі більше запитань, ніж відповідей. За весь цей час американці не дізналися, хто ж насправді організував штурм і чи був він спланованим?

Наш Дмитро Анопченко того дня бачив усе на власні очі та розкаже про слідство.

Шосте січня 2021 року все відбувалося тут. Натовп, дочекавшись виступу Трампа біля Білого дому, рушив до будівлі Капітолія. І максимум, чого чекали й поліція, і самі конгресмени, - так це гучної демонстрації в себе під стінами. Але все було не так.

Люди взялися штурмувати будівлю - намагалися вибити двері. Із середини їх поливали сльозогінним газом. Коли частина мітингувальників усе ж таки прорвалась усередину, поліція під час безладів застрелила жінку. Попередньо повідомляли й про жертви серед силовиків, преса писала - мовляв, офіцера поліції Капітолія вдарили вогнегасником по голові. І лише згодом з'ясувалося - протести ні до чого. Поліцейський помер від хронічної хвороби.

Сьогодні - окрім хіба що посиленої охорони - ніщо вже не нагадує про ті події. Спецслужби повідомили, що загроз масових безладів або зіткнень - немає, жодних. На схилах біля Конгресу (благо, днями випав перший сніг) жителі сусідніх будинків гуляють із дітьми та катаються на санчатах… І мітингувальник сьогодні лише один - Стівен спеціально приїхав до столиці з Колорадо й тримає в руках плакат – "велика брехня".

Це те, що я відчуваю. Ця жахлива брехня лише набрала обертів і впливу. Вона розриває цю націю на частини.

Здавалося б, події шостого січня ФБР цілий рік відновлювала за записами з камер спостереження, мобільних телефонів і кадрів журналістів. Кожного, хто штурмував Капітолій, обіцяли знайти та допитати. І сьогодні в річницю подій Генпрокурор США відзвітував про безпрецедентну кількість арештів.

Меррік Гарланд, Генеральний прокурор США:

Станом на сьогодні ми висунули обвинувачення й ув'язнили 725 нападників у всіх п'ятдесяти штатах і окрузі Колумбія - за їхню участь в атаках шостого січня.

Є вже і перші вироки, до того ж судді максимально жорсткі - комусь дають п'ять років в'язниці, комусь - виписують штрафи на сотні тисяч доларів.

І здавалося б, за рік (!) - та ще й з усіма безмежними ресурсами, яке має слідство, - можна було б отримати відповіді на всі запитання. Але суспільство і досі не почуло - а хто ж організовував штурм? Те, що все було не випадково, не стихійно - я бачив особисто, як свідок тих подій. У натовпі була група молодиків, які, на відміну від всіх інших, заздалегідь взяли із собою - здивуєтеся - протигази, тобто знали, що буде атака. Запаслись арматурою, щоб вибивати шибки та ламати двері.

Хто вони? Слідство, можливо, і знає, але й досі мовчить - і саме це створює підґрунтя для "теорій змови". Країна розділена! Хтось каже – "це все Трамп організував", хтось - навпаки, - що "президента підставили, аби він після такої ганьби вже ніколи не повернувся в політику".

Генпрокурор пообіцяв віднайти правду, якою б вона не була.

Меррік Гарланд, Генеральний прокурор США:

Не може бути різних правил для друзів і ворогів. І не може бути різних правил для сильних і слабких. Є лише один закон.

І чесні відповіді потрібні! Адже "штурм шостого січня" став для багатьох психологічною травмою, з якою вони не розібралися й досі.

Щоразу, коли проходжу повз цю частину будівлі - в голові картинка минулорічних подій. Він миттєво перед очима. І так огидно все це згадувати - і водночас це згадувати потрібно. - І тоді всі були на нервах, і тепер краще не стало. І досі є люди, які впевнені, що вибори були шахрайством, що, як на мене, очевидно не так. І деякі з цих людей і досі мають політичну владу і намагаються впливати на цю країну.