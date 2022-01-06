Восьмеро людей постраждали у ДТП на Рівненщині [ Редактировать ]
Моторошна троща на Рівненщині. Постраждали восьмеро людей, серед яких двоє дітей. Неподалік Костополя легковик врізався у підводу. Удар був такої сили, що людей викинуло з воза. Тварини загинули на місці, а іномарка перетворилася на купу брухту. Фірмана та трьох чоловіків з підводи забрали до лікарні з тяжкими травмами, один з них - у реанімації. Постраждали й люди в легковику. У поліції кажуть: попередньо аварію спричинив керманич підводи. Йому загрожує від трьох до восьми років тюрми.
Марія Юстицька, речниця ГУ Нацполіції в Рівненській області:
32-річний погонич гужової підводи, рухаючись узбіччям зустрічного руху транспорту, повертаючи праворуч допустив зіткнення із легковим автомобілем В автомобілі перебувала сім'я рівнян. 29-річного водія і двох дітей - одного та шести років після надання медичної допомоги відпустили додому, а жінку - госпіталізували. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом руки.
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