Справжнє лихо спіткало Закарпаття. Кілька днів поспіль там без упину ллє дощ, чотири десятки сіл затоплені. У воді - будинки, підвали, двори та дороги.

Потоком змило і підводу: 15-річного хлопця шукають досі. Мої колеги розкажуть, яка ситуація в регіоні нині.

Підтоплені двори, городи, будинки... розмиті дороги - Закарпаття третю добу в зоні стихійного лиха. Від рясних дощів постраждали майже сорок населених пунктів. У регіоні скликали оперативний штаб надзвичайних ситуацій.

Василь Переганинець, в.о. начальника управління цивільного захисту Закарпатської обласної державної адміністрації:

Відбувалися локальні підтоплення паводковими водами, та поверхневими стоками, дворогосподарства та будинки, переливи автомобільних доріг, пошкоджено берегоукріплення, сходження зсувів та селевих потоків, житлових будинків. Відбувалося відключення електропостачання.

Під загрозою опинилося й подання газу до сіл. На Тячівщині вода пошкодила підпірну стіну повітряного газопроводу.

Роман Гудак, начальник ГУ ДСНС у Закарпатській області:

Опору вже одну змито водою, на другу вже назбиралося чимало дерев. Зараз органи місцевого самоврядування займаються тим, щоб не допустити цього випадку, щоб не прорвало газову трубу, того що там може залишитися без газопостачання близько трьох тисяч мешканців.

У Хустському районі розмило дорогу до села, майже триста жителів - відрізані від світу. У селі Стригальня можна проїхати тільки автомобілями високої прохідності. Або ж - на конях.

Та й на конях - за такої погоди краще не виїжджати. На Рахівщині в селі Кобилецька Поляна підводу з кіньми та двома людьми змило в потік. 15-річного хлопця шукають досі. Чимало лиха висока вода завдала і фермерам. Тільки на Берегівщині підтоплено понад дві сотні гектарів сільгосп угідь. Пані Юлія в розпачі. Каже, вода й досі прибуває в хату. Як святкувати Різдво - і геть не знає.

Юлія, жителька села Великі Ком'яти:

І холодильник, і всьо, што ми гонни пудкладуєме пуднимаєме тепер вже з комнати сь ми всьо повиносили: плаття туди на верх. Но ні газу ниє, ні світла ниє нич. Та йсе май біда. Бо ж ко зна як буде. Би лиш не зашла вода у комнати там де меблі.

Аналогічна ситуація й на Міжгірщині.

Василь Щур, голова Міжгірської ОТГ:

Близько 50 господарств підтоплено, біля семи невеличких участків доріг вода забрала. Спрацювали працівники МНС, Лісгоспу, поліції й до сьогоднішньої хвилини всі працюють.

Рятувальники другу добу працюють без упину. Відкачали майже чотири тисячі кубометрів води.

Роман Гудак, начальник ДСНС у Закарпатській області:

На даний час у нас іще залишається перелив на дорогу державного значення Н09 Мукачево-Рогатин. Вже почався перелив на дорогу місцевого значення Геівці-Тисянка. Тільки що він почався. Сьогодні паводок не завершилася. Він добігає паводкова хвиля на хустський район, берегівський район.

Причина масштабних підтоплень, - кажуть синоптики, - велике снігонагромадження в горах. Плюс різке потепління та опади.

Василь Манівчук, начальник Закарпатського центру з гідрометеорології:

У зв'язку з випадом опадів у вигляді дощу переважно та сніготаненням у нас відбулося змивання снігу у кількості, у розмірах, якщо сумарно 339 млн метрів кубічних води, це тільки та вода, яка зійшла зі снігом.

На зміну дощам прийдуть морози та сніг, прогнозують синоптики. У горах є загроза сходження лавин.