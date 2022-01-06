Святкова вечеря для тих, кому вона... не по кишені. Благодійний захід просто неба влаштували волонтери у Львові. Вони приготували різдвяні страви для пенсіонерів, малозабезпечених родин та безхатьків. У підсумку - сотні львів'ян пригостилися кутею, пампухами та борщем. А на завершення заспівали колядок. Христина Гашенко розкаже більше про атмосферу події.

Львів, площа біля Порохової вежі. Це традиційне місце для безоплатного обіду. І сьогодні в меню тут - український борщ...

Смачного зі свято вам.

Дарія, волонтерка:

Пекли наші пекарі, вони старалися всю ніч, щоб сьогодні зробити людям радість.

А ще їжа додому. Кожен, хто прийшов підживитися, отримав із собою пакунок.

Світлана Гринчишин, волонтерка:

Тут є рибка запакована. Тут є водичка, тут є печенько, тут є солоденьке, ми готуємо, щоб люди мали що поїсти, могли зробити свою вечерю.

Щоб люди відчули дух Різдва - на площі влаштували ще й вертеп.

Від хати до хати, з колядою щастя людям побажати!

На святковий обід прийшли понад три сотні нужденних. У черзі й сімдесяти дев'ятирічна Анна Василівна.

Смачної куті! Всього вам доброго. - Вам так само. Щоб зміни почалися у вашому житті!

Анна Василівна - самотня літня жінка. Пенсія вкрай мізерна. Тому грошей на святкову різдвяну вечерю - у жінки немає.

Анна Василівна, жителька Львова:

За 41 рік стажу вистачає заплатити за комуналку і навіть не вистачає купити всі ліки, не вистачає. Субсидія є, але можна сказати, що вона така мізерна.

У їжі волонтери не відмовляли навіть звичайним перехожим. Сьогодні частували всіх.

Анатолій та Галина, жителі Львова:

- Христос Народився. - Славімо Його. - Всьо дуже добре, всьо смачне, дуже раді, що сюди прийшли, що нам хоч чимсь допомогли.

У більшості присутніх тут - ані дому, ані родини. Тож волонтерський обід - для них розрада.

Тамара Кашлюк, жителька Львова:

Зібратися, заколядувати - це розумієте, підвищує особистість, підвищує людиною. Людина відчуває, що вона комусь потрібна.

Оксана Бобошко, учасниця вертепу: