Благодійний захід просто неба влаштували волонтери у Львові [ Редактировать ]
Святкова вечеря для тих, кому вона... не по кишені. Благодійний захід просто неба влаштували волонтери у Львові. Вони приготували різдвяні страви для пенсіонерів, малозабезпечених родин та безхатьків. У підсумку - сотні львів'ян пригостилися кутею, пампухами та борщем. А на завершення заспівали колядок. Христина Гашенко розкаже більше про атмосферу події.
Львів, площа біля Порохової вежі. Це традиційне місце для безоплатного обіду. І сьогодні в меню тут - український борщ...
Смачного зі свято вам.
Дарія, волонтерка:
Пекли наші пекарі, вони старалися всю ніч, щоб сьогодні зробити людям радість.
А ще їжа додому. Кожен, хто прийшов підживитися, отримав із собою пакунок.
Світлана Гринчишин, волонтерка:
Тут є рибка запакована. Тут є водичка, тут є печенько, тут є солоденьке, ми готуємо, щоб люди мали що поїсти, могли зробити свою вечерю.
Щоб люди відчули дух Різдва - на площі влаштували ще й вертеп.
Від хати до хати, з колядою щастя людям побажати!
На святковий обід прийшли понад три сотні нужденних. У черзі й сімдесяти дев'ятирічна Анна Василівна.
Смачної куті! Всього вам доброго. - Вам так само. Щоб зміни почалися у вашому житті!
Анна Василівна - самотня літня жінка. Пенсія вкрай мізерна. Тому грошей на святкову різдвяну вечерю - у жінки немає.
Анна Василівна, жителька Львова:
За 41 рік стажу вистачає заплатити за комуналку і навіть не вистачає купити всі ліки, не вистачає. Субсидія є, але можна сказати, що вона така мізерна.
У їжі волонтери не відмовляли навіть звичайним перехожим. Сьогодні частували всіх.
Анатолій та Галина, жителі Львова:
- Христос Народився. - Славімо Його. - Всьо дуже добре, всьо смачне, дуже раді, що сюди прийшли, що нам хоч чимсь допомогли.
У більшості присутніх тут - ані дому, ані родини. Тож волонтерський обід - для них розрада.
Тамара Кашлюк, жителька Львова:
Зібратися, заколядувати - це розумієте, підвищує особистість, підвищує людиною. Людина відчуває, що вона комусь потрібна.
Оксана Бобошко, учасниця вертепу:
Ми сьогодні представляли незвичний вертеп. Вертеп, який наповнений емоціями, для них, ми свою часточку вклали тим, що нам хотілося сьогодні ділитися з цими людьми емоціями. То ж всі разом ми робимо одну велику і гарну справу. З Різдвом Христовим!
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