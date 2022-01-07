У СБУ кажуть: реагують на оперативну інформацію з Казахстану.

Через ситуацію в Казахстані українські спецслужби вирішили перевірити казахів, які проживають в Україні. Та чим обернувся такий рейд? І чому іноземці заявляють про тиск та побої? Версії обох сторін знає Богдан Вербицький.

Відлуння казахстанських протестів - в Україні?

-Вот смотрите, эти люди не показывают ни документов, ничего. Пришли в гражданке и смотрите, что они сделали.

Вибили зуби! Це - кадри з відеоповідомлення координатора штабу опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану" Заманбека Тлеулієва. За його словами, напередодні ввечері до нього підійшли люди в цивільному і напали!

-Люди на гражданке, они не показывают документов, говорят, что они "сотрудники", не показывают свои лица.

Якщо точніше, то працівники СБУ. Так, принаймні, потім заявив сам Заманбек.

Заманбек Тлеулієв, координатор штабу опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану":

Сейчас сотрудники СБУ поймали меня, избили и выбили зубы. Они мне сказали что, угрожали и сказали, что депортируют в Казахстан. Это всё незаконно. Нам нужна ваша помощь. Если нас сейчас передадут в Казахстан, там нас будут пытать.

"Нас" - це хлопець про себе і свого товариша Елдоса Насипбекова. До нього теж завітали оперативники СБУ. До речі, у пресслужбі відомства розмову з казахами підтверджують, але запевняють: діяли в межах закону, нікого не чіпали, а лише говорили.

Чітко видно, що співробітники СБУ ввічливо та коректно себе поводили, не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану. Зважаючи на занепокоєння останніх, на місце була викликана Нацполіція, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства.

- Как я могу быть спокоен? На моего друга напали и вы приходите ко мне. - Мы ж к вам официально пришли, показали документы.

І попросили поговорити наодинці. Це - кадри візиту силовиків до Елдоса Насипбекова. Ще одного казахського активіста. Утім той із силовиками спілкуватися не захотів.

- Нам надо с вами пообщаться. Вы можете меня не снимать? Я вас очень прошу. - Не, я боюсь за себя. Поэтому я не могу не снимать.

А навіщо було взагалі приходити? У СБУ кажуть: реагують на оперативну інформацію з Казахстану. Там уже другу добу повторюють: у заворушеннях вбачають "іноземний слід". Тож, Служба безпеки реагує на провокації.

Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам. Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто, іде звичайна робота в межах діючого законодавства та функціональних обов'язків Служби. Наразі ніхто з громадян Казахстану не затриманий.

Утім, СБУ виявила, що двоє казахів перебувають в Україні незаконно. Тож у Державну міграційну службу відправили матеріали.