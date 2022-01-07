Люди часто їдуть на відпочинок, залишаючи оселю порожньою.

Золота пора для злодіїв. Саме в ці святкові дні у так званих "домушників" - високий сезон, бо кількість квартирних грабежів зростає у рази. А все тому, що люди часто їдуть на відпочинок, залишаючи оселю порожньою. А для того, щоб обчистити кімнати, потрібно 5 хвилин.

Тож наш Василь Богайчик вирішив поцікавитись, де краще ховати гроші та цінності, і що треба, аби злодії пішли із порожніми руками. Давайте подивимось.

-Нас с Машенькой моей любимой обокрали сегодня. Мы пришли домой - здесь все вот так, вот так.

Це відео Марія з подругою зняли одразу, тільки-но увійшли в квартиру. Бо перше, що вони побачили: розкидані речі на підлозі, брудний підвіконник від слідів. А в шухлядах - замість цінних речей - порожнеча. Винесли злодії і гроші - 15 тисяч гривень.

Марія, потерпіла:

Они вскрыли окно, кстати окно не разбили, а его просто вскрыли, оно рабочее, закрываеся. Соседи просто слышали какой-то шум, но никак не отреагировали, думали, что снег упал, еще что-то, ну в общем, не особо слышали.

Марія розповідає: навіть і не подумала, що до них хтось можна пробратися на другий поверх через вікно. Тож гроші залишили на видному місці. Тепер каже, такої легковажності не допустить:

Марія, постраждала від квартирних крадіїв:

После ограбления мы сразу в течение двух дней поставили решетку, потому что просто было страшно в дома находиться и вообще некомфортно. И вот недавно завели щенка, чтобы тоже хоть чуть-чуть охраняла собака дома.

-Собака - це гарне рішення.

Це вже говорить Дмитро. Він уже більш як 20-ть років намагається обхитрити "домушників". У чоловіка - своя охоронна компанія. Про прийоми квартирних злодіїв знає все. І готовий розповісти про них нам. Вигадувати креативні схованки Дмитро не радить. Бо ті готові до будь-яких головоломок.

Дмитро Стрижов, засновник охоронної компанії:

Всі речі, як правило, скидають на пол. В момент скидання речей вони бачать, що випадає з тих речей і фактично то, що було акуратно складано між простирадлами, знаходиться.

Щоб обчистити оселю, професійним злодіям знадобиться... не більше 5-ти хвилин.

За цей час вони встигають перевірити всі найпопулярніші схованки грошей: під подушкою та матрацом. У шафі серед речей. І в... техніці.

-І ще одне топ місце - це духовка. Чомусь люди вважають, що якщо вони під духовкою завернуть свої кошти, що їх ніхто не знайде, а їх знаходять дуже бистро.

Гроші ховати слід так, щоб навіть вам довелося їх шукати щонайменше 10-ть хвилин. Та головне - зрештою все ж знайти.

Надійніший варіант - встановити сигналізацію. Бо зазвичай, "домушники" обирають своїх жертв заздалегідь:

Дмитро Стрижов, засновник охоронної компанії:

Злодії зняли квартиру прям у житловому комплексі. Мітками помітили умовно декілька під'їздів. Їм ніхто не заважав, вони спокійно крали речі.

Хоча після цієї крадіжки минуло 3 роки, а злодіїв досі не знайшли. Щомісяця в Україні "обчищають" близько 15 тисяч квартир. І, до речі, саме зараз, у новорічні свята, у "домушників" гаряча пора.

Дмитро Стрижов, засновник охоронної компанії:

Бувають мега-випадки, як було в 2018 році. За новорічні свята обікрали від 20 до 30 квартир.

І часто допомагаємо злодіям ми самі.

Василь Богайчик, кореспондент: