Вберегти своє помешкання від злодіїв: де не можна ховати гроші [ Редактировать ]
Золота пора для злодіїв. Саме в ці святкові дні у так званих "домушників" - високий сезон, бо кількість квартирних грабежів зростає у рази. А все тому, що люди часто їдуть на відпочинок, залишаючи оселю порожньою. А для того, щоб обчистити кімнати, потрібно 5 хвилин.
Тож наш Василь Богайчик вирішив поцікавитись, де краще ховати гроші та цінності, і що треба, аби злодії пішли із порожніми руками. Давайте подивимось.
-Нас с Машенькой моей любимой обокрали сегодня. Мы пришли домой - здесь все вот так, вот так.
Це відео Марія з подругою зняли одразу, тільки-но увійшли в квартиру. Бо перше, що вони побачили: розкидані речі на підлозі, брудний підвіконник від слідів. А в шухлядах - замість цінних речей - порожнеча. Винесли злодії і гроші - 15 тисяч гривень.
Марія, потерпіла:
Они вскрыли окно, кстати окно не разбили, а его просто вскрыли, оно рабочее, закрываеся. Соседи просто слышали какой-то шум, но никак не отреагировали, думали, что снег упал, еще что-то, ну в общем, не особо слышали.
Марія розповідає: навіть і не подумала, що до них хтось можна пробратися на другий поверх через вікно. Тож гроші залишили на видному місці. Тепер каже, такої легковажності не допустить:
Марія, постраждала від квартирних крадіїв:
После ограбления мы сразу в течение двух дней поставили решетку, потому что просто было страшно в дома находиться и вообще некомфортно. И вот недавно завели щенка, чтобы тоже хоть чуть-чуть охраняла собака дома.
-Собака - це гарне рішення.
Це вже говорить Дмитро. Він уже більш як 20-ть років намагається обхитрити "домушників". У чоловіка - своя охоронна компанія. Про прийоми квартирних злодіїв знає все. І готовий розповісти про них нам. Вигадувати креативні схованки Дмитро не радить. Бо ті готові до будь-яких головоломок.
Дмитро Стрижов, засновник охоронної компанії:
Всі речі, як правило, скидають на пол. В момент скидання речей вони бачать, що випадає з тих речей і фактично то, що було акуратно складано між простирадлами, знаходиться.
Щоб обчистити оселю, професійним злодіям знадобиться... не більше 5-ти хвилин.
За цей час вони встигають перевірити всі найпопулярніші схованки грошей: під подушкою та матрацом. У шафі серед речей. І в... техніці.
-І ще одне топ місце - це духовка. Чомусь люди вважають, що якщо вони під духовкою завернуть свої кошти, що їх ніхто не знайде, а їх знаходять дуже бистро.
Гроші ховати слід так, щоб навіть вам довелося їх шукати щонайменше 10-ть хвилин. Та головне - зрештою все ж знайти.
Надійніший варіант - встановити сигналізацію. Бо зазвичай, "домушники" обирають своїх жертв заздалегідь:
Дмитро Стрижов, засновник охоронної компанії:
Злодії зняли квартиру прям у житловому комплексі. Мітками помітили умовно декілька під'їздів. Їм ніхто не заважав, вони спокійно крали речі.
Хоча після цієї крадіжки минуло 3 роки, а злодіїв досі не знайшли. Щомісяця в Україні "обчищають" близько 15 тисяч квартир. І, до речі, саме зараз, у новорічні свята, у "домушників" гаряча пора.
Дмитро Стрижов, засновник охоронної компанії:
Бувають мега-випадки, як було в 2018 році. За новорічні свята обікрали від 20 до 30 квартир.
І часто допомагаємо злодіям ми самі.
Василь Богайчик, кореспондент:
Часто ми самі винні через необережність, бо робимо елементарні підказки злодіям. Наприклад, публікуємо в інтернет фото з відпочинку - і тоді всі бачать, що вас немає вдома. Або викладаємо фото з котиком. На фоні уся квартира, ще й геолокація прикріплена. І тоді чесно зароблені гроші - як на долоні.
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