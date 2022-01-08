Вулицями столиці та інших міст пересуваються озброєні люди

Шостий день протестів у Казахстані. Градус напруги дещо знизився - унаслідок масових і жорстоких зачисток. Затриманих уже понад чотири тисячі, загиблих зо півсотні. Серед жертв і постраждалих - діти.

Найгарячіше сьогодні - в Алмати. Там не вщухають протести. Час від часу спалахують локальні перестрілки. Біля моргів - черги. А на в'їздах та виїздах із міста - встановили блокпости.

Про що звітує нині тамтешня влада? І як реагує на ситуацію - світ? Катерина Кравець зібрала всю оперативну інформацію на цей час.

Черги на заправках та по хліб, розтрощені банкомати й будівлі. Такий вигляд мають вулиці столиці Нурсултан та одного з найбільших міст Казахстану - Алмати.

Леонід Кисельов, житель Алмати:

Сегодня, восьмого января, в восемь часов утра были эти выстрелы. - Вы не знаете откуда? - Нет, не знаю. Ну видать с правой стороны, со стороны Акимата.

Рустам Ногманов, житель Алмати:

В Астане спокойно все, интернет раза три давали. Вот еду домой наконец.

Напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про "відновлення ладу". Серед затриманих - майже чотири з половиною тисячі людей. Вулицями столиці та інших міст пересуваються озброєні люди без розпізнавальних знаків. Кілька з них відкрили вогонь по журналістах телеканалу "Дождь" - біля моргу в Алмати. Місцеві жителі прийшли туди, щоб впізнати загиблих родичів.

Токаєв натомість узявся за кадрові ротації в органах влади. Звільнив заступника секретаря Радбезу Казахстану Азамата Абдимомунова. Раніше заарештували ексглаву Комітету нацбезпеки Казахстану Карима Масимова. В пресслужбі експрезидента Назарбаєва повідомили, що Елбаси перебуває в казахській столиці - на прямому зв'язку з Токаєвим. А до країни, за даними ЗМІ, продовжують прибувати військові з Росії та Білорусі.

Ігор Конашенков, речник міноборони РФ:

Совместно с правохранительными органами Казахстана взят под контроль аэропорт Алматы. Обеспечивается безопасность расположенного в городе генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов. Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правохранительным органам республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка.

Та у США не розуміють, чому керівництво країни звернулося по допомогу до Кремля.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

У керівництва Казахстану були всі належні важелі та можливості, аби забезпечити правопорядок в країні та поважати право громадян на протест. Не зрозуміло, чому вони звернулися по допомогу з-за кордону. Адже, єдиний урок, який ми винесли з недавньої історії, свідчить про те, що якщо росіяни потрапили до вашого дому, їх буде важко випровадити.

За офіційними даними, під час протестів у Казахстані загинули 44 людини. Серед них - 11-річна дитина. Кількадесят громадян поранені. 10 січня в країні оголосили національну жалобу.