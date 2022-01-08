Віднині жодних оголошень - ми шукаємо жінку-касира або чоловіка-водія. Бо відсьогодні за вказівку статі у вакансіях - роботодавцю загрожуватиме штраф - у 65 тисяч гривень. Усе - в ім'я толерантності. На думку авторів нововведень, у перелік вимог для кандидатів - слід вказувати лише професійні навички. Вік, стать, раса та колір шкіри - віднині теж під табу! Про сімейний стан та дітей у претендентів на посаду - цікавитися кадровикам теж не можна. Скарги на такі оголошення перевірятиме Держпраця.