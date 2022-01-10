До десяти зросла кількість жертв обвалу у бразильському каньйоні [ Редактировать ]
До десяти зросла кількість жертв обвалу у бразильському каньйоні. Ще зо три десятки людей - постраждали. Трагедія сталася у суботу. Момент, коли скеля відколюється і летить просто на човни з туристами - зафільмували очевидці. Від удару здійнялася висока хвиля. Деякі пасажири не втрималися і впали у воду. Понад добу рятувальники шукали постраждалих і підіймали тіла загиблих. Наразі встановлюють їхні імена. Місцева влада припускає: до обвалу призвели рясні зливи.
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