Вас не взяли на роботу через зовнішність? Відмовили у працевлаштуванні, бо ви - чоловік, а шукали жінку? Віднині це - порушення закону. А якщо в оголошенні будуть вказані такі критерії - на власника компанії чекатиме штраф. Бо роботодавця мають цікавити лише професійні навички. Та як чинити, якщо він цього не знає? Розкаже Василь Богайчик.

Тетяна - мати-одиначка. Її доньці уже 12 років. А раніше влаштуватися для жінки на роботу - було справжньою проблемою. Щойно кадровики дізнавалися про сімейний стан та маленьку дитину - одразу відмовляли.

Тетяна Станєва, режисерка:

На деяких інтерв'ю, коли я приходила, вони відразу казали: якби в тебе, у вас в резюме було вказано, що у вас є дитина, то ми б вас на інтерв'ю навіть не запросили.

Коли шукала роботу - каже жінка - стикалася з різними видами дискримінації.

Якось - зізнається - взагалі натрапила на жахливу пропозицію.

Тетяна Станєва, режисерка:

Мені відверто розказали, що: "ну дивіться, ми шукаємо помічника нашому директору і ну, якби вам так сказати. Він дуже напружено працює. І іноді він може захотіти розважатися і може вам запропонувати, ну, якісь там розваги, але це ж ви якщо вам "ок", то добре, головне не ображайтеся і не дивуйтеся" Я туди теж не пішла.

Та віднині сімейний стан, вік, стать, раса і колір шкіри - під табу! Відтепер схожі оголошення вважаються дискримінацією. Якщо побачили такі - сміливо подавайте скаргу до Державного управління праці. Відповідні зміни до Закону про рекламу набули чинності напередодні, а підписав документ президент ще торік у вересні. Утім, трудовий кодекс забороняв схожі оголошення ще з 1996 року. Але за це просто не карали, - пояснюють експерти.

Едуард Багіров, юрист:

В законе нет таких четких критериев, которые б ограничивали права роботодателей. Но в то же время доказать, что тот или иной роботодатель нарушил норму этого закона не возможно. Ну посмотрим, время покажет, только к концу этого года, 2022 года, или в будущем году можно будет понять насколько этот закон был полезным.

Скаргу перевірятиме Держпраця. Якщо вину роботодавця доведуть, він має сплатити штраф протягом двох тижнів. Якщо проігнорує - гроші стягнуть через суд. Історія Тетяни з пошуком праці - закінчилася гепіендом.

Тетяна Станєва, режисерка:

І тоді він сказав, консул - you change mi mind. Ти цей момент поміняла абсолютно, мій погляд на те, як ви відноситися до матерів, до молодих жінок, які самі виховують дітей. Тому що для мене це було взагалі ні в якому разі. І я тоді подумав, а може певне тобі треба дати шанс. І я в цьому місці пропрацювала сім років.

За даними Держстату: трудова нерівність в Україні існує. Жінкам, наприклад, платять на 18% менше, ніж чоловікам. Менше їх і на керівних посадах. Лише 23%. Решта - всі чоловіки.