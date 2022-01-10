Незвичний подарунок до Різдва влаштували надзвичайники для маленької Кіри з Енергодара. До новорічної ялинки її привезли на пожежній машині, а на площі чекали всі, хто останній час щиро вболівав за здоров'я дівчинки. Бо пів року тому саме завдяки літаку санавіації дитині врятували життя. Про історію зі щасливим кінцем розкаже Інна Гогой.

До головної новорічної ялинки в Енергодарі трирічна Кіра їде на пожежній машині.

На площі дитину чекають її друзі - запорізькі рятувальники. До Різдва дівчинці вони підготували подарунки. Від розмаїття пакунків з іграшками Кіра навіть розгубилася. Не знає що й обрати. Віддячує дорослим - віршиком.

Кіра Панченко, жителька Запорізької області:

Дед мороз такой хороший. Ничего, что старенький. Он всем подарки приносит и большим и маленьким.

Це тепер Кіра усміхнена та щаслива. А понад пів року тому її життя трималося на волосині. З тяжким ураженням легень дівчинка потрапила до дитячої лікарні. Звідти її літаком ДСНС транспортували до київського "Охматдиту". Тоді малеча вже самостійно не дихала, а час на порятунок ішов на хвилини.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Терміново під'єднали під всі апарати в літаку і відправили до Києва. На щастя ми встигли. Для МВС України пріоритетне завдання, і напрямок розвитку - це аеромобільна евакуація. Є літаки, є гелікоптери, є приклади не лише в Запорізькій області.

На лікуванні Кіра пробула півтора місяця. З них два тижні - в медикаментозній комі. Мамі Тетяні й досі важко говорити про те, що довелось пережити. Проте тепер вона зі сльозами на очах дякує всім, хто був тоді поруч і зголосився допомогти.

Тетяна Панченко, мама Кіри:

Я вообще очень-очень сильно благодарна. Я просто думала, что нету. Я была разочарована в людях, не верила, что есть люди. Но в связи с этой ситуацией, когда все сплаченно схватились рука об руку, поднялись и дай Бог, чтобы всем помогали так, как моему ребенку.

Попереду в Кіри черговий візит до Києва - на планове обстеження. І дівчинка вже визначилася з майбутньою професією. Каже, коли виросте, стане лікарем.

Я могу лечить всех.

Тетяна Панченко, мама Кіри:

Говорит, я буду врачом, она лечит нас всех, ставит всем катеторы. У нее это сильно запомнилось.

А вдома на Кіру чекає ще один сюрприз. Рятувальники з батьками облаштували дитячу кімнату - новими меблями.