В ночь на 11 сентября в Олевске 21-летний парень на пикапе Mitsubishi L200 насмерть сбил двух велосипедистов - мужчину и женщину. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Смертельная авария произошла около 2:30 11 по ул. Герцена в Олевске.

Местный житель за рулем Mitsubishi L200 совершил наезд на двух велосипедистов, которые двигались с ним в попутном направлении. От полученных травм 68-летняя женщина и 39-летний мужчина, оба жители Олевска, погибли на месте происшествия.

Полицейские выясняют все обстоятельства и причины трагедии. У водителя взяли кровь на исследование на состояние опьянения. Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей (ч. 2 ст. 286 УКУ).

Напомним, что на днях в Харьковской области, в поселке Подворки, поезд насмерть сбил 15-летнего подростка на велосипеде.