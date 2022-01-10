Працівниця польської Прикордонслужби зазнала поранення в голову [ Редактировать ]
Мігранти з Близького Сходу знову штурмують польський кордон із території Білорусі. Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати. В результаті працівниця польської Прикордонслужби зазнала поранення в голову. Жінку доправили до лікарні. Затримані 33 порушники.
по теме
Найбільший тиск чинили в пункті в Мельнику. Там нелегали жбурляли в польських прикордонників камінням, а також намагалися зруйнувати огорожу.
Нелегали жбурляли в правоохоронців каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом від серпня незаконно перетнути польсько-білоруський рубіж спробували майже 40 тисяч іноземців.
Тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, Афганістану, Конго - досі на території Білорусі й не полишають спроб потрапити до ЄС.
Загалом за причетність до переправляння людей через білоруський кордон затримали 422 контрабандисти. Це, зокрема, громадяни України, Грузії та Сирії.
Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати. В результаті працівниця польської Прикордонслужби зазнала поранення в голову.