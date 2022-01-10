У Брюсселі відбулися велелюдні протести через карантинні обмеження. Тисячі протестувальників пройшли центром міста. Вони обурені запровадженням ковідних перепусток, які вимагають у громадських місцях. Їх видають за наявності довідки про вакцинацію або негативного тесту. Мітингарі вважають це порушенням своїх прав. Люди тримали в руках плакати "Вільна зона" та "Ні - медичному апартеїду".

Марі-Клер, лікарка, учасниця протестів: