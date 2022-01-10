Тисячі протестувальників пройшли центром Брюсселю [ Редактировать ]
У Брюсселі відбулися велелюдні протести через карантинні обмеження. Тисячі протестувальників пройшли центром міста. Вони обурені запровадженням ковідних перепусток, які вимагають у громадських місцях. Їх видають за наявності довідки про вакцинацію або негативного тесту. Мітингарі вважають це порушенням своїх прав. Люди тримали в руках плакати "Вільна зона" та "Ні - медичному апартеїду".
Марі-Клер, лікарка, учасниця протестів:
Ми стали на шлях диктатури. Так, це пояснюють начебто турботою про здоров'я населення, але насправді це обмежує мою свободу. Ці ковідні перепустки не тільки розділяють суспільство, а й не мають під собою жодного наукового підґрунтя. Бо ми бачимо, що "Омікрон" вбиває вдесятеро або навіть в сто разів менше, аніж звичайний грип. Я не хочу, щоби мої діти жили в такому суспільстві.
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Тисячі протестувальників пройшли центром міста. Вони обурені запровадженням ковідних перепусток, які вимагають у громадських місцях.
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