В смартфонах компании Apple обнаружили неустранимую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам похищать личные данные пользователя. О потенциальной проблеме с безопасностью в iPhone сообщил портал Mydrivers.

Отмечается, что уязвимость обнаружили в компании ZecOps, которая занимается разработкой софта для кибербезопасности.



Программа, названная NoReboot, имитирует выключение или перезагрузку смартфона. В этом режиме входящие вызовы и уведомления, вибрация, экран и индикатор камеры не работают. На дисплее отображается анимация включения устройства, чтобы запутать пользователя.



В состоянии "псевдовыключения" злоумышленники получают удаленный доступ к микрофону и камере iPhone, а также личной информации, которая хранится в памяти гаджета.



В ZecOps подчеркнули, что уязвимость, благодаря которой работает вредоносная программа, пока не может быть исправлена. Проблема касается всех iPhone с любой версией iOS.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Китае разработали дешевую копию iPhone X. В то же время стоит помнить, что iPhone Х может вспыхнуть во время зарядки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.