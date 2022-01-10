В iPhone нашли неустранимую уязвимость [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В смартфонах компании Apple обнаружили неустранимую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам похищать личные данные пользователя. О потенциальной проблеме с безопасностью в iPhone сообщил портал Mydrivers.
Отмечается, что уязвимость обнаружили в компании ZecOps, которая занимается разработкой софта для кибербезопасности.
Программа, названная NoReboot, имитирует выключение или перезагрузку смартфона. В этом режиме входящие вызовы и уведомления, вибрация, экран и индикатор камеры не работают. На дисплее отображается анимация включения устройства, чтобы запутать пользователя.
В состоянии "псевдовыключения" злоумышленники получают удаленный доступ к микрофону и камере iPhone, а также личной информации, которая хранится в памяти гаджета.
В ZecOps подчеркнули, что уязвимость, благодаря которой работает вредоносная программа, пока не может быть исправлена. Проблема касается всех iPhone с любой версией iOS.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Китае разработали дешевую копию iPhone X. В то же время стоит помнить, что iPhone Х может вспыхнуть во время зарядки.
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