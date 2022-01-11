Вакцина "Пфайзер" проти "Омікрону" буде готова в березні [ Редактировать ]
Вакцина "Пфайзер" проти COVID-штаму "Омікрон" буде готова в березні. Про це заявили в компанії. Зокрема зазначили - виробництво перших доз оновленого препарату вже почалося. Він захищатиме і від інших відомих нині варіантів коронавірусу. А ось в американській фармкомпанії "Модерна" вакцину проти "Омікрону" випустять восени. Її розглядають, як бустерну дозу для щеплення. І зазначають - клінічні випробування розпочнуть уже найближчим часом.
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Це гібрид штаму "Дельта" та "Омікрону" - кажуть тамтешні науковці. Новий різновид Ковіду вже виявили у 25 хворих, 11 з них ушпиталили, решта - лікуються амбулаторно.
Місцева влада сподівається, що це допоможе розвантажити лікарів, а також пришвидшить імунізацію населення.