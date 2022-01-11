Українці, які свою "ковідну тисячу" вже одержали, витрачали її переважно на книжки та кіно. Загалом на отримання допомоги уже подали заявки сім мільйонів вакцинованих.

А ось у Запоріжжі співробітники академічного театру імені Магара - вирішили свої гроші витратити на доброчинність. Самі придбали квитки на вистави й роздали їх. Кого першими покликали в гості? Інна Гогой розкаже.

Подивитися знамениту казку "Мауглі" до запорізького театру прийшли чимало глядачів. Але попри те, що один квиток коштував близько 100 гривень, для всіх дітей і дорослих вхід був безкоштовним. Квитки для них придбали самі ж театрали.

Ірина Редько, директор, художній керівник Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В.Магара:

У нас взагалі не було вагань і ми колегіально прийняли це рішення, що ми хочемо витратити їх на дива, на благодійність.

Гроші на благодійність витратили з так званої "ковідної тисячі". Причому до акції долучився весь колектив. На виставу запросили вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей з інвалідністю, хлопчиків та дівчаток із багатодітних та малозабезпечених родин, малечу військових. Шестирічна Олена прийшла до театру разом із татом-військовослужбовцем.

Євген Добичин, тато Олени:

Доньці подобається, театр вистави, діти, їм все подобається. Для розвитку, на наш час, це доволі таки корисно і цікаво для разнообразія.

Олена Добичина, відвідувачка театру:

В театрі все подобається.

Окрім вистави, на малечу чекав іще один подарунок - танці та ігри з артистами біля новорічної ялинки.

Такою акцією, кажуть актори, хотіли привітати дітей зі святами та подарувати гарний настрій.

Наталія Зубик, артистка драми Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В.Магара:

Наша професія вимагає того, що ми живемо ради того, щоб у людей був гарний настрій. Заради посмішок дітей, тому це безцінне і, ну як можна порівнювати гроші та посмішку дитини?

"Мауглі" - лише перша вистава, що відбулася в рамках благодійної акції. Ще одна - для дорослих глядачів - запланована на 22 січня. На неї театрали запросили медиків, які борються за життя пацієнтів із коронавірусом. А їхню ініціативу вже підтримали колеги з інших театрів.