Тисячі німців вийшли на масові протести проти антикоронавірусних заходів [ Редактировать ]
Тисячі німців по всій країні вийшли на масові протести проти антикоронавірусних заходів. Люди невдоволені посиленням обмежень та урядовими планами щодо обов'язкової вакцинації. У місті Баутцені сталися сутички правих радикалів із поліцією. Мітингарі жбурляли бруківку та пляшки. Щонайменше троє правоохоронців постраждали. У Ростоку теж дійшло до бійки. Поліція мусила застосувати перцевий спрей. Мітинги переважно не були санкціонованими. Проти організаторів порушили справи.
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Вони обурені запровадженням ковідних перепусток, які вимагають у громадських місцях. Їх видають за наявності довідки про вакцинацію або негативного тесту.
Тисячі протестувальників пройшли центром міста. Вони обурені запровадженням ковідних перепусток, які вимагають у громадських місцях.
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