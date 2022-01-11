Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Мажилисе (нижняя палата парламента) предложил назначить премьер-министром Алихана Смаилова. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты, сообщает ТАСС.

Алихан Смаилов исполняет обязанности главы правительства с 5 января, до этого он был первым вице-премьером.

Смаилову 49 лет, он занимает должность первого заместителя премьер-министра Казахстана с мая 2020 года. До этого был первым заместителем премьер-министра - министром финансов, в разные годы занимал должности министра финансов, помощника президента Казахстана.

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Напомним, что 2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в массовые беспорядки по всей стране. На фоне протестов правительство Казахстана под руководством Аскара Мамина ушло в отставку. И.о. председателя правительства вместо Мамина стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Токаев назвал протесты попыткой госпереворота. По подозрению в госизмене задержали экс-главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова.