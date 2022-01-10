В Казахстане нашли мертвыми двух высокопоставленных силовиков [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома в сторлице Нур-Султане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Труп Ибраева нашли утром 10 января. Предполагается, что он совершил самоубийство. По данным РИА Новости, он спрыгнул с большой высоты.
Азамат Ибраев возглавлял техническую службу Комитета нацбезопасности, до этого руководил департаментом собственной безопасности ведомства.
В городе Тараз на юге Казахстана нашли мертвым начальника департамента полиции Жамбылской области генерала Жаната Сулейменова. Как сообщает "Интерфакс", он наложил на себя руки.
Казахстанские СМИ сообщают, что после массовых беспорядков в Казахстане против Сулейменова возбудили уголовное дело, уму грозил трибунал.
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