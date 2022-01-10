Полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома в сторлице Нур-Султане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Труп Ибраева нашли утром 10 января. Предполагается, что он совершил самоубийство. По данным РИА Новости, он спрыгнул с большой высоты.

Азамат Ибраев возглавлял техническую службу Комитета нацбезопасности, до этого руководил департаментом собственной безопасности ведомства.

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В городе Тараз на юге Казахстана нашли мертвым начальника департамента полиции Жамбылской области генерала Жаната Сулейменова. Как сообщает "Интерфакс", он наложил на себя руки.

Казахстанские СМИ сообщают, что после массовых беспорядков в Казахстане против Сулейменова возбудили уголовное дело, уму грозил трибунал.

Как сообщали "Подробности", в Казахстане подсчитали ущерб от мародеров. Ущерб местному бизнесу достигает $200 млн.