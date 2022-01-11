І пандемія тут ні до чого

За крок - від провалу. У США вручили премію "Золотий глобус". Престижні відзнаки - роздавали без зіркових гостей на червоній доріжці. І пандемія тут - ні до чого. Хто отримав статуетки? Чому церемонію вперше за понад 50 років не транслювали по телебаченню? І чи є майбутнє в цієї нагороди? Дивіться в сюжеті.

Зіркові гості на червоній доріжці, хвилювання номінантів, пряма трансляція, прискіплива увага преси. Таким вручення "Золотого глобуса" було багато років поспіль. Нагорода за досягнення в кіно від Голлівудської асоціації закордонної преси - друга за престижністю після "Оскара". Проте цього року звичний формат істотно урізали.

Список переможців організатори просто опублікували на сайті. Нагороди роздали в закритому режимі, і без червоної доріжки. І не лише через пандемію. Торік довкола премії відбувся гучний скандал. Через расову дискримінацію, звинувачення в корупції та харасменті.

Голлівудські зірки оголосили премії бойкот - через відсутність темношкірих представників у журі. І підозри в підкупі. Том Круз повернув три свої статуетки. Телеканал NBC відмовився проводити трансляцію, хоча показував церемонію в прямому ефірі з 1964 року. Преса почала оминати "Золотий глобус" увагою. Таке собі "культурне скасування". Премія опинилася на межі забуття. І на відкриту церемонію цього року організатори не наважилися.

Тім Коґшелл, кінокритик:

Організатори "Золотого глобуса" вирішили зберегти обличчя. Звісно, переможців назвати треба. Але якби влаштували церемонію, щоб роздати статуетки, на неї б ніхто не прийшов.

Організатори "Золотого глобуса" торішній скандал взяли до уваги й обіцяють істотні реформи. Хоча, як пише преса, на закриту 79 церемонію справді не прийшло багато номінантів. Але переможці свої нагороди таки отримали.

Стрічка "Влада пса" дістала "Золотий глобус" за найкращий драматичний фільм, як і її режисерка Джейн Кемпіон.

Найкращим актором став Вілл Сміт за роль у фільмі "Король Річард", він уперше отримав перемогу в цій премії. А найкращою актрисою назвали Ніколь Кідман, яка знялась у стрічці під назвою "Бути Ріккардо". Це її шостий "Золотий глобус" за кар'єру.