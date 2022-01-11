Різдвяне театралізоване дійство відбулось в Ужгороді [ Редактировать ]
Десятки акторів у ці вихідні приїхали й до… українського Ужгорода. І хоча тут не вручають жодних кінопремій, різдвяні святкування щороку перетворюються на справжнє театралізоване дійство: з народним вбранням і музиками. А головне - з колядками.
Про різдвяні традиції Закарпаття - розкаже наша колега Мар'яна Мартин.
Усі колядники при параді: у руках бубни, барабани, гітари та баян...
Ой радіймо, ой радіймо, народився спаситель наш...
Поки одні вже на повну колядують, семінаристи духовної семінарії тільки-но під'їхали. Та часу не гають.
Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Пастирії грають, чудо чудо повідають. Будемо проголошувати радісну звістку, що Христос народився.
Ужгородці майже одразу оточують колядників і... дістають телефони.
Як вам коляда? - Супер супер. - Христос ся рождає, славімо його.
А хтось і сам починає колядувати.
Василь, житель Ужгорода:
Як чоловік пеленами у Бога повився... прекрасна коляда, свято то, що потрібно і погода, так сказать, надихає на хороший результат.
Далі колядники підіймаються на сцену. Її розгорнули на площі Петефі - біля головної ялинки Ужгорода. В Артема - особлива місія.
Артем, колядник з Ужгорода:
Ця зірка показує, що Христос ся рождає. Славімо його.
Святкове масове колядування в місті - дійство традиційне. На нього щороку з'їжджаються колективи з усього Закарпаття. Цьогоріч на сцені й аматори, і профі, дорослі та малеча. Ось ці хлопчаки представляють мікрорайон "Горяни". Прийшли не лише з колядками, а й підготували сценки з вертепу. У кожного своя роль, тож і костюми відповідні.
Я пастух, я цар, а я чорт.
Після концерту колядники розійшлися вулицями міста. Аби всіх містян ще раз привітати зі святами.
Василь, житель Ужгорода:
Настрій хороший, чекаємо Василя.
по теме
Во пятницу, 7 января, в Украине отмечают один из самых важных религиозных праздников у христиан - Рождество Христово
Совсем скоро украинцы будут отмечать большой праздник - Рождество Христово
Совсем скоро украинцы будут отмечать большой праздник - Рождество Христово
Піднесеному настрою - не завада ні пандемія, ні погода! Сотні людей прийшли зустріти Новий Рік біля ялинки на Софійській площі у столиці.