Цьогоріч на сцені й аматори, і профі, дорослі та малеча

Десятки акторів у ці вихідні приїхали й до… українського Ужгорода. І хоча тут не вручають жодних кінопремій, різдвяні святкування щороку перетворюються на справжнє театралізоване дійство: з народним вбранням і музиками. А головне - з колядками.

Про різдвяні традиції Закарпаття - розкаже наша колега Мар'яна Мартин.

Усі колядники при параді: у руках бубни, барабани, гітари та баян...

Ой радіймо, ой радіймо, народився спаситель наш...

Поки одні вже на повну колядують, семінаристи духовної семінарії тільки-но під'їхали. Та часу не гають.

Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Пастирії грають, чудо чудо повідають. Будемо проголошувати радісну звістку, що Христос народився.

Ужгородці майже одразу оточують колядників і... дістають телефони.

Як вам коляда? - Супер супер. - Христос ся рождає, славімо його.

А хтось і сам починає колядувати.

Василь, житель Ужгорода:

Як чоловік пеленами у Бога повився... прекрасна коляда, свято то, що потрібно і погода, так сказать, надихає на хороший результат.

Далі колядники підіймаються на сцену. Її розгорнули на площі Петефі - біля головної ялинки Ужгорода. В Артема - особлива місія.

Артем, колядник з Ужгорода:

Ця зірка показує, що Христос ся рождає. Славімо його.

Святкове масове колядування в місті - дійство традиційне. На нього щороку з'їжджаються колективи з усього Закарпаття. Цьогоріч на сцені й аматори, і профі, дорослі та малеча. Ось ці хлопчаки представляють мікрорайон "Горяни". Прийшли не лише з колядками, а й підготували сценки з вертепу. У кожного своя роль, тож і костюми відповідні.

Я пастух, я цар, а я чорт.

Після концерту колядники розійшлися вулицями міста. Аби всіх містян ще раз привітати зі святами.

Василь, житель Ужгорода: