Президент Казахстану оголосив про виведення з країни сил ОДКБ [ Редактировать ]
Виведення сил ОДКБ із Казахстану розпочнеться 13 січня. Принаймні на це розраховує президент держави Касим-Жомарт Токаєв. Він вже оголосив про успішне завершення миротворчої місії. По допомогу до Організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася 6 січня - на тлі масових заворушень у країні. Контингент "миротворців" нині складається приблизно з двох тисяч вояків.
Переважно - російських десантників. У Кремлі ж заявляють - їхні військовики перебуватимуть у Казахстані до повної стабілізації ситуації. Тим часом в країні триває полювання, як кажуть в МВС республіки, на причетних до "терористичних атак". Нині відомо про майже 10 тисяч затриманих. А у вітчизняному МЗС нагадали про авіа-рейси, якими українці можуть повернутися з Казахстана на батьківщину.
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України:
Близько 150 звернулися до українського посольства про допомогу в поверненні на Батьківщину. Водночас у зв'яку з поступовою стабілізацією безпекової ситуації, частина громадян повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишитися на території Казахстану. Міжнародне авіасполучення з Нур-Султана повністю відновлене, за винятком деяких європейських компаній. На 13 та 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни. Відновлюється також транспортне сполучення, зокрема залізничне.
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