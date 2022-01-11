Виведення сил ОДКБ із Казахстану розпочнеться 13 січня. Принаймні на це розраховує президент держави Касим-Жомарт Токаєв. Він вже оголосив про успішне завершення миротворчої місії. По допомогу до Організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася 6 січня - на тлі масових заворушень у країні. Контингент "миротворців" нині складається приблизно з двох тисяч вояків.

Переважно - російських десантників. У Кремлі ж заявляють - їхні військовики перебуватимуть у Казахстані до повної стабілізації ситуації. Тим часом в країні триває полювання, як кажуть в МВС республіки, на причетних до "терористичних атак". Нині відомо про майже 10 тисяч затриманих. А у вітчизняному МЗС нагадали про авіа-рейси, якими українці можуть повернутися з Казахстана на батьківщину.

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України: