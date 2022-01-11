Украина доверяет США как надежному партнеру во время переговоров России и США в Женеве. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Об этом сообщает журналистка Эмма Барроус в Twitter. Она обнародовала часть интервью для телеканала ITV News.

США - наш стратегический партнер. Мы верим в американскую систему и институты в отношении позиции Украины.

При этом она добавила, что дипломаты предупредили европейских и американских партнеров, что безопасность Украины не может обсуждаться без Украины.

Мы должны очень четко сказать России, чего ей следует ожидать, если она снова нападет на Украину: дипломатического, экономического ответа и ответа в сфере безопасности. Главная идея российской политики - сохранить контроль над бывшими советскими республиками. Но холодная война закончилась.

Говоря о возможном нападении России на Украину, заместитель главы МИД Украины заявила, что украинская армия сильно изменилась, а Украина уже не та страна, что была в 2014 году.

Мы не страна 2014 года. Украинская армия кардинально изменилась. Речь идет не только о военном ответе, но и об уверенности. Если произойдет нападение, мы ответим четко, всеми возможными способами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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