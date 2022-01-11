Во вторник, 11 января, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем оценил ход переговорного процесса.

Страны Евросоюза продолжают участвовать в переговорах по Украине в "нормандском формате", к диалогу по безопасности с Россией подключились США.

"Нормандский формат" остается форумом требовательных и злободневных дискуссий для разрешения украинского кризиса.

В то же время он считает правильным возврат США к обсуждению этой и других тем безопасности, и ЕС должен это приветствовать.

Проходящие дискуссии между Соединенными Штатами и Россией относятся к украинскому вопросу, но не только, а также к вопросам коллективной безопасности между этими двумя державами. И это очень хорошо.

Он отметил, что Москва и Вашингтон затрагивают темы, касающиеся их обоих, но когда речь идет о безопасности Европы, то ей также надлежит это обсуждать.

То есть наша позиция в том, что по теме европейской коллективной безопасности, контролю вооружений в Европе и связанных с Европой вопросов европейского соседства, европейских границ, вооружений, ракет, которые могут достичь европейской территории, когда эти сюжеты оказываются предметом дискуссий, определения позиций, очевидно, что с этого момента Европе, ее институтам и государствам-членам... надлежит сидеть за столом переговоров и самим принимать решения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.