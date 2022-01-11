Україна готова до предметного діалогу з Росією – Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Потрібно домовлятися в Нормандському форматі. Це вже заявляють у Києві. Під час зустрічі українського президента із політичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Володимир Зеленський наголосив: наша держава готова до предметного діалогу та конкретних рішень. Щоправда, яких - в Офісі Президента не уточнюють. За словами Андрія Єрмака, українська сторона прагне вирішити конфлікт на Донбасі винятково політико-дипломатичним шляхом. Цього ж чекають і від Росії.
Сергій Никифоров, прессекретар президента України:
Україна якнайшвидше зацікавлена у вирішенні конфлікту на Донбасі. При чому, мирним шляхом. Ми готові шукати рішення абсолютно в усіх форматах. І в нових, і у реанімованих старих. Так, наприклад, Володимир Зеленський, президент України, вчора повідомив радникам лідерів Нормандської четвірки, що Україна неухильно дотримується рішень Паризького саміту 2019 року. Та готова до організації нової зустрічі.
Потребу в такій зустрічі з їхніх слів бачать і Франція, і Німеччина, тож разом очікуємо, що і Росія, по-перше, почне виконувати рішення Паризького саміту 19-го року, а по-друге, все ж таки доєднається до підготовки нової зустрічі лідерів на найвищому рівні.
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