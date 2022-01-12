У селі на Миколаївщині вулиця може сповзти в море [ Редактировать ]
Життя, як у сейсмічній зоні. У селі на Миколаївщині ціла вулиця може сповзти в море. Курортна Рибаківка розкинулася на узбережжі, і місцеві жителі мали б радіти такій нерухомості. Та натомість бояться залишитися взагалі без даху над головою.
Пан Анатолій показує подвір'я свого будинку. Територія хоч і велика, та жити повноцінно, каже, тут неможливо.
Не садимо нічого. Страшно трактор загнати, якщо вспахать, то може піти разом з кручами.
Територія села Рибаківка поступово зникає. Ось уже як пів століття. Море забрало декілька будинків та дорогу. Проблема постала особливо гостро, коли підприємці взялися забудовувати берег.
Алла Бачкало, жителька с. Рибаківка:
Вон пірс, і там база відпочинку. Оті пірси були далеко в морі. Море було близько до берега. Він зробив пірси в море. Море почало забирати біля нас і туди намивати. Його пірси замило. А в нас після його конструкцій за рік ушло 30 м берега.
Тепер у селян немає і пляжу.
Анатолій Фалілєєв, житель с. Рибаківка:
Лучше туда не идти, потому что нависло. Трещины. Может обвалиться. Подмывает берег внизу, верх нависает. И оно в процессе рушится.
Падало і падати буде. Бо цей процес природний і постійний, - констатують науковці.
Інна Тимченко, член ради Національного екологічного центру України:
Південь України характеризується певними ґрунтами. Особливостями є те, що поверхневий шар ґрунтів складається з пухких порід, які легко піддаються руйнуванню. Будь-які процеси, зокрема перевищення вологості, обмивання водою, призводить до руйнування.
Та вихід є - берегоукріплення, - кажуть керівники місцевої громади.
Іван Кепін, заступник сільського голови Коблівської сільради:
Міжнародний опит. В морі ставляться на метрів 150 буни залізобетонні. До двох метрів над рівнем моря. Паралельно берега. 150 м від берега та 150 довжиною.
Утім самотужки проєкт берегоукріплення громада не потягне. Бо ж ідеться про сотні мільйонів гривень лише для однієї Рибаківки. Тож люди чекають допомоги або інвесторів, або держави.
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