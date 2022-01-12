Тотальна фіскалізація ФОПів стартувала. З початку року підприємці мали обов'язково встановити у себе касовий апарат. І під час розрахунків із покупцями видавати чек. Інакше - штрафи. Нововведення набуло чинності - попри численні протести. Як тепер має працювати система й чи всі готові вийти з тіні? - Олена Логінова розбиралась.

Знайомтеся - це Тетяна. Вона веде мене до своєї невеличкої майстерні з ремонту одягу. Розташоване її підприємство у непримітному старенькому приміщенні. Скаржиться: умови далекі від комфортних. Та ще й своїх працівниць жінці довелося... звільнити.

Тетяна Горева, підприємиця:

Была ФОПом второй группы. У меня было четыре найманих працівника, но зная, что введется с Нового года РРО я была вынуждена уволить, потому что вот при таком бизнесе его вести просто нереально - навантаження около 100 тисяч в год на маленького ФОПа. Просто никто не потянет...

І звільнення людей - це був єдиний шлях обійти касові апарати, - каже Тетяна. Тобто, перейти з ФОПа другої групи на першу. Аби штрафів не платити. Бо касові апарати - це розкіш: по-перше, їх треба купити й обслуговувати. По-друге, є й супутні витрати: приміром, на безперебійний інтернет або спеціальну бухгалтерську звітність:

Тетяна Горева, підприємиця:

РРО подразумевает бухгалтерский учет похлеще, чем у больших предприятий. И то, что они говорят дают бесплатную программу, она не работает.

Тож що саме передбачає закон: касові апарати мають встановити у себе ФОПи - 2-4 групи. Усі ті, хто мають найманих працівників. Це - маленькі кав'ярні, пекарні, перукарні, інтернет-магазини, секонди... При чому не залежно від доходу.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Що збирається контролювати держава? Скільки чашок кави продав? Тут треба було переглядати й суттєво скорочувати тих підприємців, яким касовий апарат апріорі не потрібний.

Але тим, хто не видаватиме клієнтові чека, отримає - штраф! За першу непроведену через касовий апарат операцію - 100% від суми купленого. За другу і наступні - 150. А оскільки закон уже 11 днів - як чинний, то ФОПівців уже можуть штрафувати!

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Немає ніякого перехідного періоду для того, щоб підприємці могли спокійно запровадити касові апарати. Немає гарячої лінії, на яку можна зателефонувати, отримати консультацію.

Тож у владі таки заговорили про... поблажки. І навіть відповідну поправку до закону подали:

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:

Відповідно до якої ми пропонуємо не застосовувати штрафи до фізичних осіб-підприємців, що встановили реєстрацію розрахункових операцій до першого лютого, оскільки були певні нарікання, були певні збої в роботі приватних операторів програмного забезпечення РРО.

Та це - лише напівзахід. Попри всі протести - норма про обов'язкові касові апарати - вже працює.