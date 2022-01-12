Недалеко от населенного пункта Росишки, который находится в Днепропетровской области, на ходу произошел пожар в пассажирском автобусе ПАЗ-4234. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, огнем был охвачен моторный отсек и салон пассажирского транспортного средства. Автобус принадлежит одному из местных предприятий и перевозил рабочих. В момент возгорания в автобусе находились 8 человек, которые смогли самостоятельно покинуть салон.

Отмечается, что пожар возник в моторном отсеке во время движения. Огнем уничтожен моторный отсек и салон автобуса. Возгорание локализовано в 07:59 и ликвидировано в 08:17. Погибших и пострадавших нет.

Читайте также, во Львовской области автобус с пассажирами застрял на дороге из-за сильного снегопада. Происшествие случилось ночью в селе Грушев, которое находится в Яворивском районе, транспортное средство, сообщением Киев-Зеленая-Гура.

Кроме того, во Львовской области произошло ДТП с участием автобуса Mercedes и грузовика Volvo. В бусе на момент столкновения находилось около 20 человек, в результате аварии травмы получили водитель и 6 пассажиров микроавтобуса - все жители Львовщины в возрасте от 43 до 55 лет.

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