Вооруженный отец-злоумышленник взял сына в заложники (видео) [ Редактировать ]
В английском городе Ковентри сотрудники полиции четвертый день подряд проводят спецоперацию по задержанию мужчины, который взял в заложники собственного сына. Об этом сообщает новостное агентство BBC.
Согласно данным правоохранителей, 41-летний мужчина забаррикадировался в квартире со своим восьмилетним сыном еще в воскресенье. Предприятия и школы города закрыты с целью безопасности. Некоторые люди не могут добраться до своих домов из-за оцепления.
Фото: BBC
Отмечается, что в настоящее время специалисты по переговорам занимаются решением ситуации, чтобы все закончилось без кровопролития.
8am this morning. Armed police gear up as #Coventry stand-off enters Day 2. #Earlsdon #News #UK pic.twitter.com/nhKIfvKOPp— Jason Evans (@JasonEvansF8) January 10, 2022
Читайте также, в Одессе мужчина открыл огонь из пистолета и захватил заложников. Страшный инцидент произошел на улице Каманина, обратившаяся в полицию женщина заявила, что ее с подругой в квартире закрыл знакомый и отказывается выпустить.
Кроме того, в Деснянском районе Киева пьяный пенсионер взял в заложники 20-летнюю девушку, которую затолкал к себе в квартиру. Испуганная девушка закрылась в ванной и позвонила в полицию, правоохранителям мужчина дверь не открывал.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Правоохранители начали тушить огонь
Патрульные остановили указанную машину, однако водитель заперся в ней и отказался выходить
Злоумышленник отжал замок входной двери проник в дом
Обрушение произошло на стройплощадке комплекса Hyundai IPark
Злоумышленники в масках проникли в дом педагога