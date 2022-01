В английском городе Ковентри сотрудники полиции четвертый день подряд проводят спецоперацию по задержанию мужчины, который взял в заложники собственного сына. Об этом сообщает новостное агентство BBC.

Согласно данным правоохранителей, 41-летний мужчина забаррикадировался в квартире со своим восьмилетним сыном еще в воскресенье. Предприятия и школы города закрыты с целью безопасности. Некоторые люди не могут добраться до своих домов из-за оцепления.

Фото: BBC

Отмечается, что в настоящее время специалисты по переговорам занимаются решением ситуации, чтобы все закончилось без кровопролития.

8am this morning. Armed police gear up as #Coventry stand-off enters Day 2. #Earlsdon #News #UK pic.twitter.com/nhKIfvKOPp