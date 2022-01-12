В английском городе Ковентри сотрудники полиции четвертый день подряд проводят спецоперацию по задержанию мужчины, который взял в заложники собственного сына. Об этом сообщает новостное агентство BBC.

Согласно данным правоохранителей, 41-летний мужчина забаррикадировался в квартире со своим восьмилетним сыном еще в воскресенье. Предприятия и школы города закрыты с целью безопасности. Некоторые люди не могут добраться до своих домов из-за оцепления.

Фото: BBC

Отмечается, что в настоящее время специалисты по переговорам занимаются решением ситуации, чтобы все закончилось без кровопролития.

Читайте также, в Одессе мужчина открыл огонь из пистолета и захватил заложников. Страшный инцидент произошел на улице Каманина, обратившаяся в полицию женщина заявила, что ее с подругой в квартире закрыл знакомый и отказывается выпустить.

Кроме того, в Деснянском районе Киева пьяный пенсионер взял в заложники 20-летнюю девушку, которую затолкал к себе в квартиру. Испуганная девушка закрылась в ванной и позвонила в полицию, правоохранителям мужчина дверь не открывал.

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