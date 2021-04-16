В пятницу, 16 апреля, вооруженный человек ворвался в один из филиалов "Банка Грузии" в Тбилиси. Он взял находившихся там людей в заложники. Об этом сообщает издание "Грузия Online".

Представители правоохранительных органов уже на месте. По предварительным данным, злоумышленник действует в одиночку.

На данный момент нет информации о том, сколько именно человек находятся в помещении.

По предварительным данным, в заложниках - два человека.

Сотрудники полиции полностью оцепили территорию рядом с метро Авлабари.

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