В Киеве 61-летний мужчина взял в заложницы девушку (видео) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Деснянском районе Киева пьяный пенсионер взял в заложники 20-летнюю девушку, которую затолкал к себе в квартиру. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Установлено, что 61-летний мужчина попросил прохожую помочь занести сумку в свою квартиру на ул. Милославская. Дальше он силой затолкал ее в дом и захлопнул дверь.
Испуганная девушка закрылась в ванной и позвонила в полицию. На место прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.
Правоохранителям мужчина дверь не открывал.
"Переговоры со злоумышленником не дали положительного результата, понимая, что жизни и здоровью заявительницы может угрожать опасность, с помощью работников ГСЧС мы попали в квартиру. В ванной комнате находилась 20-летняя пострадавшая", - сообщают правоохранители.
Оказалось, что мужчина находился в состоянии опьянения. При проверке прибор Драгер показал 2,4 промилле содержания алкоголя.
Ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
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