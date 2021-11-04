В Деснянском районе Киева пьяный пенсионер взял в заложники 20-летнюю девушку, которую затолкал к себе в квартиру. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Установлено, что 61-летний мужчина попросил прохожую помочь занести сумку в свою квартиру на ул. Милославская. Дальше он силой затолкал ее в дом и захлопнул дверь.

Испуганная девушка закрылась в ванной и позвонила в полицию. На место прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Правоохранителям мужчина дверь не открывал.

"Переговоры со злоумышленником не дали положительного результата, понимая, что жизни и здоровью заявительницы может угрожать опасность, с помощью работников ГСЧС мы попали в квартиру. В ванной комнате находилась 20-летняя пострадавшая", - сообщают правоохранители.



Оказалось, что мужчина находился в состоянии опьянения. При проверке прибор Драгер показал 2,4 промилле содержания алкоголя.

Читайте также Под Винницей авто на бешенной скорости задавило ребенка, он погиб на месте

Ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте также, в Одесской области легковой автомобиль протаранил дом, где жил пожилой мужчина. Автомобиль пробил стену дома около 2 часов ночи в населенном пункте Ольшанка, который принадлежит к Савранской ОТГ, в результате аварии, к счастью, никто не пострадал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.