В Одессе мужчина открыл огонь из пистолета и захватил заложников. Об это сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Страшный инцидент произошел на улице Каманина. Обратившаяся в полицию женщина заявила, что ее с подругой в квартире закрыл знакомый и отказывается выпустить. Известно, что между мужчиной, который осуществил захват, и захваченными возник конфликт.

Отмечается, что правоохранители, прибывшие на место, рассказали, что 32-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время он задержан, а при обыске у злоумышленника обнаружили вещественные доказательства. Ему грозит длительный тюремный срок.

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Кроме того, в Харьковской области пьяный и вооруженный ножом мужчина держал в заложниках бывшую гражданскую жену и собственного ребенка. Полицейские провели спецоперацию и освободили пленников, женщина стала скандалить по этому, а мужчина достал нож и начал угрожать, затолкав ее в дом.

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