У Брюсселі відбулася перша за кілька років рада Росія-НАТО. Які вимоги висунула під час розмови Москва і як відповіли в Альянсі - стежила і розкаже Олена Абрамович.

"Це була не проста розмова" - із такими словами вийшов на пресконференцію Генсек НАТО за результатами перемов із Росією. РФ представляли заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко та заступник глави міноборони Олександр Фомін, який брав участь у переговорах у Женеві. Дискусії тривали довше запланованого - 4 години. Єнс Столтенберг зʼявився перед камерами на годину пізніше анонсованого часу.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Дискусія була непростою, але саме тому ця зустріч така важлива. Ми мали серйозну та відверту розмову щодо ситуації і довкола України. У цих питаннях між союзниками НАТО і Росією є значні розбіжності. І їх буде нелегко подолати.

Зустріч скликали насамперед через накопичення російських військ на українських кордонах. А також через нещодавно висунуті Москвою вимоги до Альянсу - не розширюватися на Схід. Тобто, письмово засвідчити, що Україна, Грузія, Молдова тощо ніколи не стануть членами цього військового блоку. Умова, яку і Брюссель, і Вашингтон одразу відкинули. Але заявили - готові пояснити свою позицію на переговорах.

Нед Прайс, речник Деждепартаменту США:

Суть діалогу полягає в тому, що будь-яка країна може висловити стурбованість. І водночас, щоб інші виразно окреслили свою позицію щодо цього. Ми були дуже чіткими: політика "відкритих дверей" НАТО і для нас, і для Альянсу не є чимось, що може бути предметом переговорів. Це засадничий принцип Північноатлантичної хартії, фундамент оборонного союзу, яким є Північно-Атлантичний альянс.

На цих перемовах союзники НАТО спробували вкотре донести Росії - вимог про нерозширення не виконають. Так само не підуть на поступки і щодо присутності військ блоку на східному фланзі. На зустрічі представники Росії ще раз наполягли на тому, що НАТО має вивести війська зі східного флангу. І отримали на це відмову.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Союзники дали зрозуміти, що вони не відмовляться від своїх можливостей захищати один одного. У тому числі з присутністю військ у східній частині Альянсу. У той же час і Росія, і НАТО висловили потребу відновити діалог і вивчити графік майбутніх зустрічей.

Запропонували Москві, зокрема, і узгодити план зустрічей на тему розміщення ракетних комплексів у Європі. Та російська сторона, за словами Генсека, чітко дала зрозуміти, що не готова до таких розмов. Хай там як, та ці перемови Єнс Столтенберг назвав корисними і висловив сподівання, що вони не останні.