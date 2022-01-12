Сьогодні - 50 років від початку "великого погрому" - операції КДБ "Блок" проти українських дисидентів. 12-го січня 1972 Москва почала масові репресії проти представників нашої інтелігенції.

Упродовж кількох днів було заарештовано понад сотню людей. Серед них - поета Василя Стуса, юриста Левка Лук'яненка та публіциста В'ячеслава Чорновола. Їх звинуватили в антирадянській пропаганді й відправили в багаторічні заслання в табори. Як це було - дізнавалася Тетяна Радченко.

Тарас Чорновіл, український політичний діяч:

12 січня 72-го року я ше був зовсім малою дитиною, я ходив в перший клас, це як раз тільки закінчилися зимові канікули , перший день в школі, я збираюся вранці до школи , дуже добре пригадую, дзвінок в двері , стоїть один міліціонер дільничний і півтора десятка людей у штацькому.

Обшуки тривали постійно. А цей, у них удома, був майже добу, згадує Тарас Чорновіл. Після арешту побачити батька можна було лише через півроку.

Тарас Чорновіл, український політичний діяч:

Я дуже добре пригадую це побачення в міському управлінні КГБ по місту Львову, коли мене туди привели і мама, щоб передати йому якусь інформацію, дозволили, що можна взяти там свій щоденник, зошит і показати як я учусь.

Під важку руку КДБ СРСР потрапило чимало знакових постатей.

-Все київське шістдесятництво викосили буквально, там починаючи від Василя Стуса, Івана Світличного, інших - викосили повністю.

Олег Бажан, доцент кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія":

В цей період часу особливу взимку 1972 відбулася сотні обшуків у квартирах не тільки власне тих людей, які були причетні до виготовлення самвидаву, але і інтелігенції, яка симпатизувала колу дисидентів. Саме в цей період часу було вилучено понад 1000 різноманітної літератури, яку КДБ визначила як антирадянська.

Атмосферу тотального тиску на українську інтелігенцію кінця шістдесятих - початку сімдесятих років відтворено в стрічці Романа Бровка "ЗАБОРОНЕНИЙ". У ній ідеться про талановитого поета Василя Стуса, який виступав проти утисків свободи слова й на захист української інтелігенції. Він із радянських буцегарень не повернувся. Така доля спіткала й десятки інших незгодних із антиукраїнською політикою Москви. Загалом у 1972 році в Україні заарештували близько ста людей, понад вісімдесят із них засудили за антирадянську діяльність.

Олег Бажан, доцент кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія":

По суті, дисиденти розвінчали міф про радянську систему, тому що по суті своєю діяльністю, своїми просвітницькими акціями вони показали, що у Радянському Союзі існує державний терор , своєю діяльністю вони наближали по суті розвал Радянського Союзу.

В'ячеславу Чорноволу вдалося пройти всі кола пекла таборів і вижити. На початку 90-х колишній радянський дисидент став одним із найвизначніших політиків незалежної України.