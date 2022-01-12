Аргентина потерпає від рекордної спеки. Там нині +43 градуси, і це більше, ніж в Австралії. Місцеві жителі скаржаться на перебої з електропостачанням. Через це не можуть увімкнути кондиціонери. Високі температури також знищують врожай, а рівень води у найбільшій річці Парана опустився до рекордного за 80 років рівня. Влада рекомендує аргентинцям не виходити на осоння, носити легкий одяг і пити багато води.

Лукас Беренгуа, метеоролог: