Аргентинці потерпають від рекордної спеки [ Редактировать ]
Аргентина потерпає від рекордної спеки. Там нині +43 градуси, і це більше, ніж в Австралії. Місцеві жителі скаржаться на перебої з електропостачанням. Через це не можуть увімкнути кондиціонери. Високі температури також знищують врожай, а рівень води у найбільшій річці Парана опустився до рекордного за 80 років рівня. Влада рекомендує аргентинцям не виходити на осоння, носити легкий одяг і пити багато води.
Лукас Беренгуа, метеоролог:
Це незвична за своїми характеристиками спекотна хвиля. Фіксуємо екстремальні температурні показники - їх ми проаналізуємо пізніше. Така погода може встановити історичні рекорди в Аргентині. У районі Буенос-Айреса - +43 за Цельсієм. І до кінця тижня прогнозуємо посилення спеки.
по теме
За даними Укргідрометцентру, уже завтра на заході та півночі країни нічна температура впаде до мінус 16.
Температура подекуди знизиться аж до мінус 15-ти градусів уночі.
Засніжило. Столицю увесь день засипає рясним снігом. Сніжить і зараз, замітатиме й уночі, кажуть синоптики. Аби не було заторів, зранку вантажівкам заборонили в'їзд у місто.
В області сильний вітер повалив дерева та обірвав лінії електропередач.
За словами місцевих чиновників, кілька осередків займання також зафіксували у двох південних провінціях.