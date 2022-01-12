НБУ поднял курс евро до максимума [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,47 гривен за евро. Это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 13 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,4796 гривен за евро (+0,3074 грн). При этом курс евро на 12 января составляет 31,1722 гривен за евро.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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