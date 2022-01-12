Епідемія замінувань! Сьогодні по всій країні буквально шквал дзвінків про закладені вибухівки. Тож в Україні - великий переполох: евакуюють учнів зі шкіл, зупиняють потяги метро, перевіряють аеропорти.

Аноніми повідомили і про замінування одразу двох летовищ - "Київ" та "Бориспіль". Наша Валерія Коломієць виїхала в аеропорт "Київ", аби дізнатися, яка там ситуація. Що відбувалося і на летовищі, і в місті загалом - дивіться далі.

Валерія Коломієць, кореспондентка:

Це - вхід до аеропорту "Київ". Про те, що летовище заміноване, зрештою, як і інші столичні об'єкти, інформагенції і телеграм канали почали писати ще в обід. Із того, що вдалося дізнатися: анонім зателефонував у кол-центр СБУ і повідомив про вибухівку в аеропорту Жулян. Сюди одразу виїхали правоохоронці. Ми бачили і в середині летовища, і біля нього - кінологів. Собаки шукають небезпечні предмети. І ще тут досі працюють вибухотехніки. І нічого підозрілого вони не виявили. Тож зараз аеропорт "Київ" уже працює в звичному режимі. Вхід сюди - вільний. Рейси відбуваються за графіком.

Крім того, були повідомлення і про замінування аеропорту "Бориспіль". Цю інформацію перевіряють, там на місці теж працюють правоохоронці. Але, як нам розповіли у пресслужбі, ні персонал, ні пасажирів звідти не евакуювали. І там теж спокійно.

Але й це ще не все! Були повідомлення і про замінування торговельних центрів, шкіл та чотирьох станцій метро. Рух підземкою навіть довелося тимчасово зупинити.

І зараз правоохоронці намагаються встановити, хто ж ці мінери. За інформацією голови Нацполіції Ігоря Клименка, за останню добу лише у столиці вони перевірили 350 шкіл! І за його словами, багато дзвінків про вибухівку надходять або з окупованих територій, або із в'язниць.