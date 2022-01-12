Вистачить чи не вистачить - ось у чому питання. Газова головоломка ледь не головна тема цього опалювального сезону.

У Кабміні й Нафтогазі переконують - блакитного палива достатньо, тож українці не мерзнутимуть. Експерти ж ставлять це під сумнів.

Тож чия правда? І скільки зараз газу в сховищах? Продовження - в матеріалі.

Ольга, киянка:

Санки, горки, мама, забери швидше зі школи. Хахаха.

Це пані Ольга розповідає про своїх дітей. Каже: ті від похолодання тільки задоволення отримують. (Бо сніг не розтає). А от сама жінка - не в захваті. Бо "у дорослих - тарифи"!

Ольга, киянка:

Ось коли було -5, -2, то було взагалі найкраще. І сніжок маленький, і холод такий… і в квартирі можна не дуже кранік відкривати. 60 квадратів минулого місяця - дві тисячі.

А у пана Віктора - ще більше! Бо мешкає у приватному будинку.

Віктор, киянин:

9 гривень за куб. От порахуйте, 500-600 кубів. Так що, дуже багато. А потім… я не знаю, що робить.

"Потім" - це чоловік про закінчення опалювального сезону. Бо куб "по дев'ять" може різко здорожчати. Ціни знову стануть ринковими. Зараз, на біржі, куб палива коштує приблизно 35-40 гривень. А скільки саме коштуватиме блакитне паливо для українців з травня - ніхто не береться прогнозувати. Зменшити платіжки українців в уряді намагатимуться термомодернізацією.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У сумі з бюджетними коштами та кредитними коштами планується здійснити термомодернізацію 5 тисяч будинків.

Усе, аби вони споживали менше тепла, а значить - і газу. І питання не лише в ціні, а в наявності ресурсу взагалі! В Кабміні та Нафтогазі в один голос переконують: палива вистачить. Експерти ж додають: "Це якщо морози не вдарять".

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Январь мы ещё проходим, а от в феврале - марте могут начаться проблемы, когда газа буде физически не хватать в течении суток.

Чому? Бо за температурі як на Новий рік Україна споживає 120 мільйонів кубів газу на добу. Якщо ж холодає як сьогодні, обсяги різко зростають. І можуть сягати й двохсот мільйонів кубів. А стільки наші газосховища видати не можуть фізично. Тиск постійно знижується. Схожа ситуація вже була торік у грудні. Але морози тоді вдарили не надовго.

Володимир Гноєвий, заступник голови правління з питань природного газу Асоціації постачальників енергоресурсів:

Тоді був запас порядка 10-20 мільйонів запасу ресурсів для покриття зростаючого споживання. То на сьогоднішній день ми уже цього запасу не маємо і можемо покривати дефіцит лише за рахунок імпорту.

Аби імпортувати газ з Європи, потрібно чималі кошти.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Вопрос: где докупить этот дополнительный ресурс. Потому что на момент, когда он нужен будет Украине, его физически не будет на европейском рынке, у европейских поставщиков.

Про непросту ситуацію з імпортом газу говорять і в "Нафтогазі".

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України":

Питання щодо додаткових обсягів імпорту буде вирішуватися з одного боку враховуючи потреби додаткових клієнтів "Нафтогазу". Наприклад, промисловість, якщо вона буде звертатися до

"Нафтогазу", а також з урахування можливостей функціонування української ГТС.

Володимир Гноєвий, заступник голови правління з питань природного газу Асоціації постачальників енергоресурсів:

За формування бездефіцитного балансу відповідальний оператор газотранспортної системи, який має розраховувати попит та пропозицію на природній газ в Україні.

Тобто, саме оператор ГТС має розраховувати і планувати обсяги споживання газу країною. Так що ж і з балансом? Відповідь на це питання ми вирішили пошукати на сайті оператора газотранспортної системи. Але статистики там не знайшли. Натомість - є новини про ремонт газогоні, об'єми транзиту та боротьбу з другим Північним Потоком. Та якщо навіть і проскочимо цей опалювальний сезон, то що буде наступного?

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Мы выйдем к весне, то есть к окончанию отопительного сезона, фактически с пустыми хранилищами. При сегодняшних ценах на газ… следующий отопительный сезон никто не отменял.

Тож виходить, що якщо цю зиму і перезимуємо, то наступної будемо грітися хто чим зможе. Бо заповнити сховища до наступної зими за нинішніх цін на газ Україні буде вкрай важко.