Газове питання: чи вистачить блакитного палива до кінця опалювального сезону [ Редактировать ]
Вистачить чи не вистачить - ось у чому питання. Газова головоломка ледь не головна тема цього опалювального сезону.
У Кабміні й Нафтогазі переконують - блакитного палива достатньо, тож українці не мерзнутимуть. Експерти ж ставлять це під сумнів.
Тож чия правда? І скільки зараз газу в сховищах? Продовження - в матеріалі.
Ольга, киянка:
Санки, горки, мама, забери швидше зі школи. Хахаха.
Це пані Ольга розповідає про своїх дітей. Каже: ті від похолодання тільки задоволення отримують. (Бо сніг не розтає). А от сама жінка - не в захваті. Бо "у дорослих - тарифи"!
Ольга, киянка:
Ось коли було -5, -2, то було взагалі найкраще. І сніжок маленький, і холод такий… і в квартирі можна не дуже кранік відкривати. 60 квадратів минулого місяця - дві тисячі.
А у пана Віктора - ще більше! Бо мешкає у приватному будинку.
Віктор, киянин:
9 гривень за куб. От порахуйте, 500-600 кубів. Так що, дуже багато. А потім… я не знаю, що робить.
"Потім" - це чоловік про закінчення опалювального сезону. Бо куб "по дев'ять" може різко здорожчати. Ціни знову стануть ринковими. Зараз, на біржі, куб палива коштує приблизно 35-40 гривень. А скільки саме коштуватиме блакитне паливо для українців з травня - ніхто не береться прогнозувати. Зменшити платіжки українців в уряді намагатимуться термомодернізацією.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
У сумі з бюджетними коштами та кредитними коштами планується здійснити термомодернізацію 5 тисяч будинків.
Усе, аби вони споживали менше тепла, а значить - і газу. І питання не лише в ціні, а в наявності ресурсу взагалі! В Кабміні та Нафтогазі в один голос переконують: палива вистачить. Експерти ж додають: "Це якщо морози не вдарять".
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
Январь мы ещё проходим, а от в феврале - марте могут начаться проблемы, когда газа буде физически не хватать в течении суток.
Чому? Бо за температурі як на Новий рік Україна споживає 120 мільйонів кубів газу на добу. Якщо ж холодає як сьогодні, обсяги різко зростають. І можуть сягати й двохсот мільйонів кубів. А стільки наші газосховища видати не можуть фізично. Тиск постійно знижується. Схожа ситуація вже була торік у грудні. Але морози тоді вдарили не надовго.
Володимир Гноєвий, заступник голови правління з питань природного газу Асоціації постачальників енергоресурсів:
Тоді був запас порядка 10-20 мільйонів запасу ресурсів для покриття зростаючого споживання. То на сьогоднішній день ми уже цього запасу не маємо і можемо покривати дефіцит лише за рахунок імпорту.
Аби імпортувати газ з Європи, потрібно чималі кошти.
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
Вопрос: где докупить этот дополнительный ресурс. Потому что на момент, когда он нужен будет Украине, его физически не будет на европейском рынке, у европейских поставщиков.
Про непросту ситуацію з імпортом газу говорять і в "Нафтогазі".
Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України":
Питання щодо додаткових обсягів імпорту буде вирішуватися з одного боку враховуючи потреби додаткових клієнтів "Нафтогазу". Наприклад, промисловість, якщо вона буде звертатися до
"Нафтогазу", а також з урахування можливостей функціонування української ГТС.
Володимир Гноєвий, заступник голови правління з питань природного газу Асоціації постачальників енергоресурсів:
За формування бездефіцитного балансу відповідальний оператор газотранспортної системи, який має розраховувати попит та пропозицію на природній газ в Україні.
Тобто, саме оператор ГТС має розраховувати і планувати обсяги споживання газу країною. Так що ж і з балансом? Відповідь на це питання ми вирішили пошукати на сайті оператора газотранспортної системи. Але статистики там не знайшли. Натомість - є новини про ремонт газогоні, об'єми транзиту та боротьбу з другим Північним Потоком. Та якщо навіть і проскочимо цей опалювальний сезон, то що буде наступного?
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
Мы выйдем к весне, то есть к окончанию отопительного сезона, фактически с пустыми хранилищами. При сегодняшних ценах на газ… следующий отопительный сезон никто не отменял.
Тож виходить, що якщо цю зиму і перезимуємо, то наступної будемо грітися хто чим зможе. Бо заповнити сховища до наступної зими за нинішніх цін на газ Україні буде вкрай важко.
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Заметілі, ожеледиця. І... тріскучі морози. Поки - ненадовго. Та чи готова Україна до затяжних холодів? І чи вистачить Україні газу?
Про це йдеться на сайті Держкомпанії "Оператор ГТС України". Там пояснили, що викачування блакитного палива прискорилося через зниження добової температури. Натомість закачування не відбувається.
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