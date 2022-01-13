Кабмін контролюватиме ціни на пальне, ліки й продукти першої потреби [ Редактировать ]
Кабмін узявся за контроль цін на пальне, ліки й продукти першої потреби. Обіцяють моніторити їх щодня. Стежитимуть, щоб націнка не перевищувала 10 відсотків. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду. Та діятиме воно лише на час карантину. Держслужба статистики перевірятиме 30 категорій товарів, адже Кабмін розширив продовольчий список. Так у Міністерстві сподіваються стабілізувати ціни. Бо через підвищення тарифів на газ продукти вже здорожчали більше ніж на 20 відсотків.
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