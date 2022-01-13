В Бразилии река затопила новую деревню. В результате около 50 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает Reuters.

Еще три года назад обрушение дамбы хвостохранилища на железорудном руднике вынудило людей переместить свои дома на возвышенной территории. На этот раз дожди привели к разливу реки Параопеба, в результате чего новая деревня была затоплена.

Разлив реки оставил без дома около 50 коренных жителей племени патаксо-хахаха. Люди укрылись в местной школе.

Их дома в деревне Нао Ксоха загрязнились мутными водами реки, наполненными отходами.

Люди жалуются, что потеряли свое имущество и жилье, поскольку дома стали непригодными из-за загрязнения рудой. Также был затоплен медицинский центр, где лечили жителей деревни.

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