Китай активно готується до відкриття Олімпіади [ Редактировать ]
Менше як місяць залишилося до старту зимової Олімпіади в Пекіні - і країна активно готується до відкриття. Вигадали, щоб жителів олімпійського містечка годували роботи. Ось як це виглядало на презентації, яку влаштували для преси: традиційна китайська локшина падала на столи журналістів фактично з-під стелі. А гамбургери готував автомат, керований штучним інтелектом. Зимові ігри китайська столиця готується прийняти четвертого лютого. На цій Олімпіаді діятимуть суворіші карантинні правила, ніж у Токіо. Усіх, хто працюватиме і житиме всередині олімпійського селища - від зовнішнього світу ізолюють. Однак на ігри допустять глядачів.
по теме
Суперфан Олімпіади живе в Китаї. Чоловік понад 10 років збирає колекцію сувенірів, пов'язаних з олімпійськими іграми.
Численні олімпійські талісмани, прапори, м'які іграшки та одяг. У пекінській оселі тридцятип'ятирічного Чжана Венкуана ними заставлено все.
На місцевих жителів, які фільмували незвичних марафонців - зважали мало. Зрештою птахів повернули господарю. Унаслідок пригоди ніхто не постраждав.
Во вторник, 11 января, крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который в польском аэропорту при посадке повредил шасси, после выполнения ремонтных работ отправится в Китай
Экс-форвард сборной Японии Кадзуеси Миура в новом сезоне будет играть в четвертом дивизионе