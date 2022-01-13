В центре Харькова вспыхнул университет имени Каразина (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 13 января, в Харькове произошел пожар в университете имени Каразина. Об этом сообщает местное издание Kharkiv Today.
Возгорание возникло на втором этаже главного корпуса учебного заведения, предварительно в лаборатории, проводится эвакуация. Это предварительная информация.
13 января около 12:40 в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (площадь Свободы, 4) произошел пожар. Всех студентов и преподавателей эвакуировали. На тушение пожара направили шесть автомобилей ГСЧС.
Один из очевидцев рассказал о том, что сильное задымление наблюдается внутри университета. Так, по крайней мере пять этажей окутаны густым дымом.
На месте работают пожарные и спасатели.
Читайте также, в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, произошел сильный пожар, вследствие которого погибли люди. К ликвидации возгорания привлекли три единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава.
Читайте также, на территории хлебокомбината в городе Чортков (Тернопольская область) загорелся склад. Огонь на складе хлебокомбината вспыхнул около 19:25. Загорелась крыша здания на площади около 1,3 тысячи квадратных метров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 10 января, в Харькове поступила информация о минировании 11 торговых центров и супермаркетов
В США, в штате Колорадо, благодаря сильным снегопадам прекратились масштабные лесные пожары
В четверг, 13 января, в Киевской области, в Бородянке, в складском помещении с автомобильными шинами вспыхнул пожар
В среду, 12 января, в метро Харькова, на станции "Площадь Конституции", обвалился потолок
Во вторник, 11 января, активист Михаил Погребиский рассказал о том, что в столице, на улице, Метрологической, сносят общежитие