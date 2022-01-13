В четверг, 13 января, в Харькове произошел пожар в университете имени Каразина. Об этом сообщает местное издание Kharkiv Today.

Возгорание возникло на втором этаже главного корпуса учебного заведения, предварительно в лаборатории, проводится эвакуация. Это предварительная информация.

13 января около 12:40 в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (площадь Свободы, 4) произошел пожар. Всех студентов и преподавателей эвакуировали. На тушение пожара направили шесть автомобилей ГСЧС.

Один из очевидцев рассказал о том, что сильное задымление наблюдается внутри университета. Так, по крайней мере пять этажей окутаны густым дымом.

На месте работают пожарные и спасатели.

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