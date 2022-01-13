В столичном аэропорту "Борисполь" сотни туристов оказались застрявшими в связи с тем, что воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Azurair, вышло из строя. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Отмечается, что такая ситуация возникла в связи с тем, что воздушное судно обледенело и не смогло покинуть воздушные ворота.

О причине задержки рейса и его переносе на 19:30 сообщила компания Azurair. Ранее сообщалось, что людей запустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины.

Отмечается, что в авиакомпании пообещали застрявшим в аэропорту пассажирам обеспечить двухразовое питание до решения ситуации.

Читайте также, самолет, который прилетел из Египта в Запорожье, не смог совершить посадку в местном аэропорту. Из-за сложных погодных условий самолет, выполнявший рейс "Стамбул-Запорожье" также не смог приземлиться в аэропорту.

Кроме того, Львов накрыл густой туман, в связи с чем в городском международном аэропорту было принято решение отменить и задержать авиарейсы. Все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" из Риги будут доставлены автобусом во Львов. Помимо этого, был отменен и авиарейс компании LOT, сообщением "Варшава-Львов".

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