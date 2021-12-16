Львов накрыл густой туман, в связи с чем в городском международном аэропорту было принято решение отменить и задержать авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба воздушных ворот города.

В то же время часть рейсов были перенаправлены в аэропорт "Борисполь". В частности, рейс авиакомпании Ryanair 3121 Львов-Краков. В частности, рейс 3280 авиакомпании Ryanair Рига - Львов вернулся обратно в Ригу, а рейс RYR3279 Львов - Рига был отменен.

Рейсы авиакомпании Роза Ветров Киев - Львов; Львов - Киев 161/162 будут объединены рейсами 163/164, для их перевозки авиакомпания привлечет больший самолет - Airbus 321. Планируемый вылет во Львов в 16.45, а вылет из Львова в Киев в 17.35.

Отмечается, что все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" из Риги будут доставлены автобусом во Львов. Помимо этого, был отменен и авиарейс компании LOT, сообщением "Варшава-Львов".

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Кроме того, в международном аэропорту Львова совершило аварийную посадку воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Wizz Air. В момент аварии и посадки на территории воздушных ворот на борту авиалайнера находился 131 пассажир, при этом никто из них не получил травм.

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