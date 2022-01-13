На севере Австралии в городе Онслоу зафиксирован температурный рекорд. В четверг, 13 января, воздух в данной местности прогрелся до 50,7 градуса по Цельсию. Об этом сообщает новостное агентство BBC.

В последний раз такая температура в стране была более 60 лет назад в городе Уднадатта на уровне 36,5 градусов. Однако он был расположен посреди пустыни, в штате Южная Австралия.

Отмечается, что в бюро метеорологии Австралии объяснили аномальную жару отсутствием грозовой активности. При этом в пятницу, 14 января, жара в стране усилится, известно, что в скором времени ожидается похолодание.

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Кроме того, рекордный холод в австралийском островном штате Тасмания. В частности, в столице – Гобарте – зафиксировали три градуса по Цельсию, по словам синоптиков, холодный юго-западный воздух пришел в Тасманию из Антарктиды.

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